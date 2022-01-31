Экс-министр из Саратова Кузнецова и ее муж получили тюремный срок за взятку

Саратов, 31 января. Бывшего председателя комитета по информационной политике Саратовской области Ларису Кузнецову и ее мужа Олега Козлова осудили за получение взятки. Соответствующие сведения следуют из сообщения пресс-службы Октябрьского районного суда Саратова.

Известно, что общая сумма взятки составила более 11 миллионов рублей. Суд приговорил Кузнецову к десяти годам лишения свободы, а Козлова к восьми годам. При этом экс-министр получила отсрочку на десять лет, пока ее дочь не достигнет возраста 14 лет. Кузнецова обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, а ее муж в посредничестве во взяточничестве, передает Lenta.ru.

Помимо этого, решением суда каждому из супругов также был назначен штраф. Он составил трехкратную сумму полученной ими взятки — свыше 35 миллионов рублей в доход государства как с Кузнецовой, так и с Козлова.

Ранее в Оренбурге предпринимателя и председателя коллегии адвокатов приговорили к колонии за мошенничество. Следователям удалось установить, что оба фигуранта решили незаконно заработать на бизнесмене из Орска.