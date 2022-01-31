Полицейские выстрелили в агрессивную собаку на севере Москвы

Москва, 31 января. Московским полицейским пришлось пойти на крайние меры после того, как собака бойцовской породы во дворе одного из домов на улице Софьи Ковалевской начала проявлять агрессию.

Стаффордширский терьер загрыз йорка и начал кидаться на людей. При этом пес находился без намордника, а его хозяин, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения и не смог успокоить животное. Сотрудники правоохранительных органов применили газовый баллончик, однако это не помогло, поэтому один из полицейских произвел два выстрела в собаку.

«Учитывая агрессивное поведение собаки, полицейские были вынуждены обезвредить животное и применили специальное средство — газовый баллончик, однако собака продолжала нападать на полицейских и сотрудники ППСП для обезвреживания животного в соответствии с ФЗ "О полиции" применили огнестрельное оружие», прокомментировали инцидент в столичном главке МВД.

Недавно в Красноярском крае 12-летний ребенок чуть не стал жертвой стаи бездомных собак. Спасла его проезжающая мимо машина с помощью громкого сигнала клаксона.