Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 23:51
23:33
Происшествия
Полиция задержала рецидивиста-поджигателя квартиры в Чертаново
23:28
Общество
Врач Комаровский посоветовал средиземноморскую диету для замедления развития рака
23:27
Происшествия
Суд арестовал жителя Петербурга за убийство собутыльника и ранение женщины
23:25
Происшествия
Полицейские выстрелили в агрессивную собаку на севере Москвы
23:21
Происшествия
Водитель КамАЗа погиб после столкновения с фурой на трассе в Мордовии
23:16
Политика
Милонова возмутили действия польских властей по внесению его в визовый санкционный список
23:13
Политика
Пентагон заявил о продолжении военных поставок на Украину в ближайшие дни
23:11
Политика
Польша внесла депутата Милонова в визовый санкционный список
23:09
Происшествия
Двое мужчин пострадали после наезда такси во время ожидания эвакуатора на МКАД
22:56
Политика
Байден заявил о продуктивности телефонных переговоров с Зеленским
Все новости

Полицейские выстрелили в агрессивную собаку на севере Москвы

  /   Обновлено: 31 января 2022 23:25
Происшествия
Полицейские выстрелили в агрессивную собаку на севере Москвы
wikipedia.org  /  Tatanga 2006/CC BY 3.0

Москва, 31 января. Московским полицейским пришлось пойти на крайние меры после того, как собака бойцовской породы во дворе одного из домов на улице Софьи Ковалевской начала проявлять агрессию.

Стаффордширский терьер загрыз йорка и начал кидаться на людей. При этом пес находился без намордника, а его хозяин, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения и не смог успокоить животное. Сотрудники правоохранительных органов применили газовый баллончик, однако это не помогло, поэтому один из полицейских произвел два выстрела в собаку.

«Учитывая агрессивное поведение собаки, полицейские были вынуждены обезвредить животное и применили специальное средство — газовый баллончик, однако собака продолжала нападать на полицейских и сотрудники ППСП для обезвреживания животного в соответствии с ФЗ "О полиции" применили огнестрельное оружие», прокомментировали инцидент в столичном главке МВД.

Недавно в Красноярском крае 12-летний ребенок чуть не стал жертвой стаи бездомных собак. Спасла его проезжающая мимо машина с помощью громкого сигнала клаксона.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Полицейские выстрелили в агрессивную собаку на севере Москвы
полиция нападение собаки бойцовая порода спецсредства
Комментировать