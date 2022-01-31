Водитель КамАЗа погиб после столкновения с фурой на трассе в Мордовии

Саранск, 31 января. Смертельное ДТП произошло на трассе Саранск — Сурское — Ульяновск. В результате столкновения двух большегрузов умер водитель КамАЗа, сообщили в региональном ГИБДД.

Трагедия произошла на 33 километре трассы около 15:40 31 января. Участниками ДТП стали КамАЗ и Freightliner. По предварительной информации, за рулем первого большегруза находился 51-летний водитель. Он не рассчитал безопасную скорость движения, потерял управление и выехал на встречную полосу движения.

Виновник аварии скончался на месте происшествия от полученных травм. На месте работали экстренные службы Мордовии. Остальные подробности случившегося уточняются.

Еще одна смертельная авария с участием грузовика произошла на трассе Петрозаводск — Ошта в Карелии. В результате столкновения с фурой погиб 29-летний водитель легкового автомобиля ВАЗ-2111. Обстоятельства случившегося выясняются.