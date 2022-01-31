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Милонова возмутили действия польских властей по внесению его в визовый санкционный список

  /   Обновлено: 31 января 2022 23:18
Политика
Милонова возмутили действия польских властей по внесению его в визовый санкционный список
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 31 января. Депутат Госдумы Виталий Милонов оказался в визовом санкционном списке Польши. Как сообщил источник ФАН, политику запретили въезд в ЕС и страны шенгенского договора.

Подобная мера возмутила депутата. Комментируя ситуацию, Милонов предположил, что польские власти решили отомстить ему за его позицию в разгар кризиса на белорусско-польской границе.

«Я возмущен действиями польских властей, которые без уведомления и без официального объяснения внесли меня в подобный санкционный список. Считаю, что это решение вызвано моей позицией относительно кризиса на белорусско-польской границе, который случился в конце прошлого года, вызванный миграционными потоками с ближнего востока. Это недопустимо, это продолжение русофобской антироссийской политики, которой нужно дать соответствующую оценку. Считаю действия поляков и их властей недопустимыми», — заявил Милонов.

Российский парламентарий находился на польско-белорусской границе в конце прошлого года. Он помогал властям Белоруссии делать жизнь нелегальных мигрантов легче. Кроме того, Милонов остро высказывался по поводу этой ситуации, выдвигая свои версии возникновения миграционного кризиса.

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