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Пентагон заявил о продолжении военных поставок на Украину в ближайшие дни

Политика
Пентагон заявил о продолжении военных поставок на Украину в ближайшие дни
wikipedia.org  /  David Shapinsky / CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 31 января. Украинская сторона в ближайшие дни получит очередной пакет военной помощи со стороны США. Такими планами поделились в Пентагоне.

Вместе с этим минобороны США опровергло начало переброски американских войск в Европу. По словам пресс-секретаря Джона Кирби, оборонное ведомство не получало соответствующий приказ от властей.

О продолжении поставок вооружения на Украину также заявлял президент США Джо Байден. Глава Белого дома ранее одобрил отправку дополнительной военной помощи Киеву на общую сумму 200 миллионов долларов.

Представители США и Украины накануне провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос безопасности на территории Восточной Европы. В рамках беседы Вашингтон подтвердил, что продолжит поддерживать Киев.

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