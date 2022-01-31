Варшава, 31 января. Польские власти приняли решение внести российского депутата Виталия Милонова в черный список. Об этом стало известно вечером в понедельник.

Российский парламентарий попал в визовый санкционный список. На данный момент ему запрещен въезд на территорию Европейского союза и страны шенгенского договора. Причины такого решения польская сторона не озвучила.

В конце прошлого года на границе Польши и Белоруссии произошел миграционный кризис. Виталий Милонов активно высказывал свою позицию по этому поводу. Российский парламентарий даже находился на проблемной территории и помогал властям Белоруссии сделать жизнь нелегальных мигрантов легче. Кроме того, он оказывал поддержку детям, которые находились в числе беженцев.