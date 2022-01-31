Байден заявил о продуктивности телефонных переговоров с Зеленским

Вашингтон, 31 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Диалог получился продуктивным, сообщил американский лидер.

Речь идет о беседе политиков, состоявшейся на прошлой неделе. По словам Байдена, правительство США готово к любому развитию дальнейших событий в условиях «напряженной обстановки» возле украинских границ. Слова американского президента передает пресс-пул Белого дома.

«У нас был продуктивный разговор с президентом Зеленским, мы продолжаем беспрерывно участвовать в дипломатии», — сообщил Байден.

Однако, как отметили ранее авторы китайского издания Sohu, прошедшие переговоры между лидерами США и Украины плохо закончились для Зеленского. По их словам, диалог прошел в негативном ключе, поскольку президенты имели жесткие разногласия по некоторым вопросам. В продуктивности беседы политиков усомнились и журналисты CNN, уточнил телеканал «360».