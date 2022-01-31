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Сотни фур застряли на границе между Россией и Финляндией из-за снежного циклона «Надя»

  /   Обновлено: 31 января 2022 22:55
Происшествия
Сотни фур застряли на границе между Россией и Финляндией из-за снежного циклона «Надя»
dpsu.gov.ua

Москва, 31 января. Бушующий на российско-финской границе циклон «Надя» уже вторые сутки держит в плену не менее сотни большегрузов. Водители из-за образовавшейся наледи и неубранного снега не могут пересечь пограничный пункт «Торфяновка».

По последним данным, у дальнобойщиков заканчиваются запасы еды и воды. Справлять нужду им приходится прямо на улице возле своих автомобилей.

«Снег идет. Мы стоим двое суток. Нет ни туалетов, ни еды толковой, ни воды. Нервы сдают. Не понимаем, почему нас не пропускают», — рассказал один из водителей.

Определить точное количество машин невозможно, так как очередь скрывается за горизонтом. Ситуация осложняется тем, что в нейтральной зоне запрещено ходить пешком, поэтому дальнобойщики не могут определить точно в чем причина затора.

Тем временем в Москве тоже бушует непогода. Сильнейший снегопад вынудил отменить или задержать более 50 авиарейсов из столичных аэропортов.

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