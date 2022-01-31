Белый дом: Блинкен проведет разговор с Лавровым 1 февраля

Вашингтон, 31 января. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен собирается провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым 1 февраля. Эту информацию подтвердили в Белом доме.

Переговоры между Россией и США станут еще одним шагом в рамках дипломатических усилий и контактов между странами по кризису вокруг Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, стороны должны продолжать взаимодействие.

«Госсекретарь США завтра проведет разговор с главой МИД России Лавровым. Этот разговор станет следующим шагом в рамках наших дипломатических усилий и контактов», — заявила Псаки во время брифинга в Белом доме.

Ранее переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена анонсировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Стороны должны созвониться по телефону 1 февраля. Темы диалога пока не называются.