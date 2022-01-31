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ПФР предупредил пожилых россиян об активизации телефонных мошенников

Экономика
ПФР предупредил пожилых россиян об активизации телефонных мошенников
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 31 января. Случаи телефонного мошенничества вновь участились. Как пожилым гражданам отличить реального сотрудника ПФР от злоумышленника, рассказали эксперты фонда.

Злоумышленники способны притвориться сотрудниками Пенсионного фонда, единого контакт-центра или представителем службы безопасности банка. Настоящий сотрудник ПФР не будет узнавать у пожилых граждан реквизитов карт или паролей.

«Если возникли подозрения, рекомендуем самостоятельно перезвонить по официальным телефонам ПФР», — отметили эксперты фонда в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудника ПФР от злоумышленника можно отличить по нескольким признакам. Например, эксперты не будут звонить гражданам в нерабочее время. Абонентам не предложат провести перерасчет выплат или получить дополнительные пособия от фонда.

«Аферисты всегда торопят, чтобы у вас не было времени все обдумать», — предупредили в фонде.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка и обманывают своих жертв по уже отработанной схеме. Пожилая жительница Иркутска попалась на уловку злоумышленников и лишилась 8 миллионов рублей. Большую часть средств она копила почти 20 лет.

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