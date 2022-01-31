ПФР предупредил пожилых россиян об активизации телефонных мошенников

Москва, 31 января. Случаи телефонного мошенничества вновь участились. Как пожилым гражданам отличить реального сотрудника ПФР от злоумышленника, рассказали эксперты фонда.

Злоумышленники способны притвориться сотрудниками Пенсионного фонда, единого контакт-центра или представителем службы безопасности банка. Настоящий сотрудник ПФР не будет узнавать у пожилых граждан реквизитов карт или паролей.

«Если возникли подозрения, рекомендуем самостоятельно перезвонить по официальным телефонам ПФР», — отметили эксперты фонда в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудника ПФР от злоумышленника можно отличить по нескольким признакам. Например, эксперты не будут звонить гражданам в нерабочее время. Абонентам не предложат провести перерасчет выплат или получить дополнительные пособия от фонда.

«Аферисты всегда торопят, чтобы у вас не было времени все обдумать», — предупредили в фонде.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка и обманывают своих жертв по уже отработанной схеме. Пожилая жительница Иркутска попалась на уловку злоумышленников и лишилась 8 миллионов рублей. Большую часть средств она копила почти 20 лет.