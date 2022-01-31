США разработали новые ограничения против российских элит

Вашингтон, 31 января. Соединенные Штаты разработали новый пакет ограничительных мер против российской элиты. Такую информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она не разгласила конкретных данных о том, в отношении кого разработаны санкции. Однако по данным прессы, ими являются крупные бизнесмены и чиновники.

«Лица, которых мы определили, входят во внутренний круг Кремля или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», — сообщила Псаки.

Ранее источники издания Financial Times сообщили, что руководство США создало пакет санкций против приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц. В частности, по версии издания, эти люди причастны к принятию государственных решений.