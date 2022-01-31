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США разработали новые ограничения против российских элит

Политика
США разработали новые ограничения против российских элит
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 31 января. Соединенные Штаты разработали новый пакет ограничительных мер против российской элиты. Такую информацию озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она не разгласила конкретных данных о том, в отношении кого разработаны санкции. Однако по данным прессы, ими являются крупные бизнесмены и чиновники.

«Лица, которых мы определили, входят во внутренний круг Кремля или приближены к нему и играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», — сообщила Псаки.

Ранее источники издания Financial Times сообщили, что руководство США создало пакет санкций против приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц. В частности, по версии издания, эти люди причастны к принятию государственных решений.

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