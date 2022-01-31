Путин изложил Макрону позицию России по гарантиям безопасности

Москва, 31 января. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Его темой стала ситуация вокруг Украины и гарантии безопасности Европы, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер изложил французскому коллеге принципиальную позицию Москвы по обоим вопросам. Итогом разговора стала договоренность об оперативной проработке возможности для проведения личной встречи с целью более подробно обсудить актуальные проблемы.

«Состоялся очередной телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад президенты уже проводили переговоры. Тогда Путин донес до своего собеседника тот факт, что Соединенные Штаты и НАТО отказались рассматривать ключевые моменты в ответе по гарантиям безопасности.