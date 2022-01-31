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Фонд Пригожина изучает дело 19-летнего афроамериканца, застреленного полицейским в Висконсине

  /   Обновлено: 31 января 2022 22:31
Весь мир
Фонд Пригожина изучает дело 19-летнего афроамериканца, застреленного полицейским в Висконсине
PrScr fondfbr.ru  / 

Мэдисон, 31 января. Российский правозащитный Фонд борьбы с репрессиями приступил к изучению дела 19-летнего афроамериканца Тони Робинсона, который был застрелен офицером полиции штата Висконсин.

Смерть молодого человека произошла 6 декабря 2015 года, когда друзья Тони вызвали полицию, опасаясь за его жизнь и здоровье, так как Тони странно себя вел. Прибывший по вызову офицер Мэтт Кенни вошел в дом начал подниматься на второй этаж, откуда, по его словам, доносились крики. Позже офицер заявил о своих опасениях по поводу того, что Робинсон напал на кого-то из домочадцев. На лестнице, ведущей наверх, офицер Кенни столкнулся с Тони и выстрелил в него, смертельно ранив молодого человека. По словам очевидцев, от момента прибытия полицейского на место происшествия до момента смертельного выстрела прошло менее одной минуты.

Расследование, которое было проведено полицейским департаментом города Мэдисон и окружным прокурором, установило, что сотрудник не нарушил инструкций, которые касающихся применения табельного оружия и его действия были полностью оправданы.

Убийство Робинсона вызвало резонанс среди общественности города. Из материалов дела стало известно, что офицер семь раз выстрелил с близкого расстояния в безоружного молодого человека. Причем последние несколько выстрелов были им сделаны из-за пределов дома — после того, как полицейский, отступая, вышел через входную дверь.

Вскрытие тела погибшего установило, что за несколько часов до смерти он употреблял псилоцибиновые грибы. Этим объяснялись странности в его поведении.

В 2021 году семья создала петицию, требуя пересмотра дела и наказания сотрудника полиции, застрелившего Тони. По словам родных молодого человека, в ходе внутреннего расследования офицер Кенни дал ложные показания в попытке снять с себя вину. Также семья погибшего обвиняет полицейское управление и город за недостаточно жесткие правила применения полицией огнестрельного оружия, что фактически дает сотрудникам право оставаться безнаказанными за совершенные убийства.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, присоединяется к законным требованиям родственников Тони Робинсона, требующих пересмотра дела. Представители организации направили запросы на имя президента и генерального прокурора Соединенных Штатов с требованием дать правовую оценку действий полиции.

По мнению сотрудников Фонда, Тони Робинсон стал очередной жертвой полицейского произвола в США. Фонд, который был создан для защиты интересов жертв полицейского насилия во всем мире, готов оказать родным Тони Робинсона необходимую информационную и правовую поддержку.

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