Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 22:22
22:21
Весь мир
Фонд Пригожина изучает дело 19-летнего афроамериканца, застреленного полицейским в Висконсине
22:09
Политика
США разработали новые ограничения против российских элит
22:05
Общество
Daily Express: «Омикрон» может оставлять после себя боль в спине и головокружение
21:56
Шоу-бизнес
«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
21:49
Политика
Путин изложил Макрону позицию России по гарантиям безопасности
21:38
Общество
Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости
21:36
Общество
Гинцбург анонсировал набор детей для исследования вакцины от COVID-19
21:32
Общество
Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы
21:30
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана принял в Хартуме делегацию МОВР
21:20
Экономика
Юрист указал на основные проблемы при получении «арктического гектара»
Все новости

Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости

  /   Обновлено: 31 января 2022 21:38
Общество
Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 31 января. Снижение нештрафуемого порога превышения скорости в России приведет к серьезным и негативным последствиям. Такое мнение высказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Речь идет о предложении снизить нештрафуемый порог превышения скорости автомобилистами с 20 до 10 километров в час. По мнению Володина, данная инициатива не имеет под собой никаких оснований. Парламентарий также отметил, что это спровоцирует рост коррупции в стране, написал он в своем Telegram-канале.

«Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», — заявил Володин.

Помимо этого, ранее спикер Госдумы также выступил за создание мер поддержки частных приютов для животных в России. По словам Володина, их необходимо избавить от налога на землю.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости
госдума володин законопроект депутат штраф порог скорости
Комментировать