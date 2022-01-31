Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости

Москва, 31 января. Снижение нештрафуемого порога превышения скорости в России приведет к серьезным и негативным последствиям. Такое мнение высказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Речь идет о предложении снизить нештрафуемый порог превышения скорости автомобилистами с 20 до 10 километров в час. По мнению Володина, данная инициатива не имеет под собой никаких оснований. Парламентарий также отметил, что это спровоцирует рост коррупции в стране, написал он в своем Telegram-канале.

«Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьезных оснований и расчетов. Во-вторых, выдержать эти требования крайне сложно. В-третьих, их введение повлечет за собой повышение коррупции», — заявил Володин.

Помимо этого, ранее спикер Госдумы также выступил за создание мер поддержки частных приютов для животных в России. По словам Володина, их необходимо избавить от налога на землю.