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Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы

Общество
Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы
mil.ru  /  Минобороны России

Москва, 31 января. Закончить испытания назальной вакцины от коронавируса планируется в течение двух–двух с половиной месяцев, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Российская вакцина от коронавируса в виде спрея для носа разрабатывается на основе уже существующего препарата «Спутник V». Она будет двухкомпонентной, однако в случае использования в качестве бустера хватит одной дозы.

«В течение 2-2,5 месяцев должны закончиться испытания назальной вакцины от COVID-19, если все пройдет хорошо, Минздрав ее зарегистрирует», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Клинические испытания назальной вакцины проводит московский университет имени Сеченова при участии 400 добровольцев. Препарат станет дополнением к обычной прививке от COVID-19, он создает в носоглотке иммунитет и ставит дополнительный барьер для вируса.

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вакцина коронавирус COVID-19 гинцбург
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