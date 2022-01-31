Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы

Москва, 31 января. Закончить испытания назальной вакцины от коронавируса планируется в течение двух–двух с половиной месяцев, заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Российская вакцина от коронавируса в виде спрея для носа разрабатывается на основе уже существующего препарата «Спутник V». Она будет двухкомпонентной, однако в случае использования в качестве бустера хватит одной дозы.

«В течение 2-2,5 месяцев должны закончиться испытания назальной вакцины от COVID-19, если все пройдет хорошо, Минздрав ее зарегистрирует», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Клинические испытания назальной вакцины проводит московский университет имени Сеченова при участии 400 добровольцев. Препарат станет дополнением к обычной прививке от COVID-19, он создает в носоглотке иммунитет и ставит дополнительный барьер для вируса.