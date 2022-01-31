Вице-президент Суверенного совета Судана принял в Хартуме делегацию МОВР

Хартум, 31 января. Первый заместитель председателя переходного Суверенного совета Судана генерал Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) встретился сегодня в своем офисе с делегацией Межправительственной организации по развитию в Восточной Африке (МОВР) во главе с ее исполнительным секретарем Воркне Гебейеху.

Члены МОВР прибыли в Хартум с официальным визитом в рамках усилий по изучению развития ситуации в стране. В ходе встречи вице-президент Суверенного совета высоко оценил ведущую роль Межправительственной организации в судьбе ее государств-членов, в частности, Судана. Дагло отметил, что Хартум приветствует любую инициативу МОВР, которая способствует достижению укрепляющих стабильность решений, подчеркнув приверженность принципу диалога как основному пути выхода из нынешнего кризиса.

В свою очередь, исполнительный секретарь Воркне Гебейеху назвал встречу с заместителем председателя Суверенного совета плодотворной и конструктивной. Он подчеркнул, что межправительственная структура продолжает поддерживать суданский народ в это трудное время, отметив, что делегация намерена обсудить с различными местными группами и партиями способы решения проблем, с которыми они сталкиваются.

«МОВР — это ваша организация, суданская. Мы с пониманием относимся к представленной вами позиции и хотим увидеть реальные шаги, которые в конечном итоге помогут реализовать чаяния народа», — отметил Гебейеху.

Он добавил, что делегация представит отчет лидерам государств континента во время намеченного на февраль заседания Африканского союза в Аддис-Абебе. Исполнительный секретарь подчеркнул, что МОВР намерена играть очень конструктивную роль в решении всех проблем, стоящих перед суданским народом.

Днем ранее Мухаммад Хамдан Дагло вновь напомнил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела своего государства и о вспомогательной роли Миссии ООН. Об этом он заявил во время встречи в Хартуме с представителями племенных организаций.