Киев, 31 января. Украинские власти долгое время обвиняли РФ в грядущем «вторжении» в собственных интересах, однако сложившаяся в итоге ситуация может сыграть против Киева. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

Политик рассказал, что долгое время официальный Киев активно поддерживал антироссийскую истерию, так как это было выгодно действующим властям по целому ряду причин. В частности, благодаря этому, а также продолжающейся войне в Донбассе, руководство страны могло скрывать масштабную коррупцию.

«Сегодня интересную историю рассказал один украинский диссидент, которого в Турции нашли. Он сказал, что продавал оружие с тех складов, которые взорвались на Украине. А деньгами делился с нашими министрами. И после этого у них взорвались склады. Конечно, им нужна хоть какая-то война, хоть какая-то имитация, чтобы списать все, что они украли», — заявил Рабинович в эфире программы «60 минут».

Представитель партии ОПЗЖ отмечает, что страны Запада, в свою очередь, тоже решают за счет Украины в первую очередь свои задачи, связанные с вопросами внешней и внутренней политики.

«Что касается США, Великобритании и всех остальных, то мы уже замучались слушать эту ахинею с утра до вечера. Из каждого утюга нам говорят, что "Россия нападет". Разумные люди понимают одно: политика США и Великобритании находится в кризисе, и за счет нас они хотят спастись», — объяснил нардеп.

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Рабинович также напомнил, что и внутри самой Украины есть силы, которые также заинтересованы в войне, так как конфликт помогает им создавать видимость активности вместо того, чтобы решать реальные проблемы Незалежной.

«У нас есть не только американцы, у нас есть патриоты, которым страшно представить, что война закончилась и надо идти работать. За что эти патриоты борются — никто не понимает. Страна холодная, голодная, люди плачут от ужаса. А нас с утра до вечера пугают, что "Россия нападет"», — говорит представитель ОПЗЖ.

Депутат Верховной рады в то же время отмечает, что в Киеве, судя по всему, наконец-то начали понимать, что нагнетание ситуации уже вышло из-под контроля, и может серьезно ударить по действующей власти. Об этом, в частности, говорят недавние заявления президента Владимира Зеленского о том, что украинцам не о чем беспокоиться и войны с Россией, разумеется, не будет.

«Мне кажется, у президента поняли одно: что вся их истерика, связанная с войной, убила экономику до такой степени, что война уже никому не нужна. Они убьют страну, и люди их просто вынесут, потому что уже нечего будет есть», — уверен депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Политический консультант Владимир Грановский ранее назвал главную ошибку Украины в отношениях с Западом, за которую теперь приходится серьезно расплачиваться.