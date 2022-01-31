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Нардеп Рабинович раскрыл истинные причины постоянного «военного положения» на Украине

Политика
Нардеп Рабинович раскрыл истинные причины постоянного «военного положения» на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 31 января. Украинские власти долгое время обвиняли РФ в грядущем «вторжении» в собственных интересах, однако сложившаяся в итоге ситуация может сыграть против Киева. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

Политик рассказал, что долгое время официальный Киев активно поддерживал антироссийскую истерию, так как это было выгодно действующим властям по целому ряду причин. В частности, благодаря этому, а также продолжающейся войне в Донбассе, руководство страны могло скрывать масштабную коррупцию.

«Сегодня интересную историю рассказал один украинский диссидент, которого в Турции нашли. Он сказал, что продавал оружие с тех складов, которые взорвались на Украине. А деньгами делился с нашими министрами. И после этого у них взорвались склады. Конечно, им нужна хоть какая-то война, хоть какая-то имитация, чтобы списать все, что они украли», — заявил Рабинович в эфире программы «60 минут».

Представитель партии ОПЗЖ отмечает, что страны Запада, в свою очередь, тоже решают за счет Украины в первую очередь свои задачи, связанные с вопросами внешней и внутренней политики.

«Что касается США, Великобритании и всех остальных, то мы уже замучались слушать эту ахинею с утра до вечера. Из каждого утюга нам говорят, что "Россия нападет". Разумные люди понимают одно: политика США и Великобритании находится в кризисе, и за счет нас они хотят спастись», — объяснил нардеп.

Нардеп Рабинович раскрыл истинные причины постоянного «военного положения» на Украине
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Рабинович также напомнил, что и внутри самой Украины есть силы, которые также заинтересованы в войне, так как конфликт помогает им создавать видимость активности вместо того, чтобы решать реальные проблемы Незалежной.

«У нас есть не только американцы, у нас есть патриоты, которым страшно представить, что война закончилась и надо идти работать. За что эти патриоты борются — никто не понимает. Страна холодная, голодная, люди плачут от ужаса. А нас с утра до вечера пугают, что "Россия нападет"», — говорит представитель ОПЗЖ.

Депутат Верховной рады в то же время отмечает, что в Киеве, судя по всему, наконец-то начали понимать, что нагнетание ситуации уже вышло из-под контроля, и может серьезно ударить по действующей власти. Об этом, в частности, говорят недавние заявления президента Владимира Зеленского о том, что украинцам не о чем беспокоиться и войны с Россией, разумеется, не будет.

«Мне кажется, у президента поняли одно: что вся их истерика, связанная с войной, убила экономику до такой степени, что война уже никому не нужна. Они убьют страну, и люди их просто вынесут, потому что уже нечего будет есть», — уверен депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

Политический консультант Владимир Грановский ранее назвал главную ошибку Украины в отношениях с Западом, за которую теперь приходится серьезно расплачиваться.

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