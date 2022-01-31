Боевики убили 11 человек на северо-западе Нигерии

Абуджа, 31 января. Одиннадцать человек стали жертвами вооруженного нападения в штате Кадуна на севере Нигерии. Десятки ранены, сообщило издание Premium Times.
Как рассказали местные правоохранители, члены неизвестного бандформирования на мотоциклах прибыли в населенный пункт Курмин Масара и подожгли около 30 домов.
«Сотрудники специальных сил ВС Нигерии практически сразу отреагировали на сообщение об атаке. Они мгновенно выдвинулись к месту происшествия, однако по пути попали в засаду. Тем не менее им удалось отбиться и ликвидировать отвлекающую группу, после чего продолжить продвижение в район бедствия.
На месте обнаружены тела 11 человек, еще несколько десятков получили огнестрельные и колотые ранения различной степени тяжести. Силовики начали поиск нападавших по нескольким направлениям», — сообщил комиссар внутренней безопасности штата Сэмюэл Аруван.
На атаку также отреагировал губернатор Кадуны Насир Эль-Руфаи. Он высказал сожаление по поводу произошедшего и выразил соболезнование семьям погибших.
«Я помолюсь за души убитых, а их родственникам желаю скорейшего выздоровления и душевного спокойствия», — отметил высокопоставленный чиновник.
Власти Нигерии запретили жителям республики использовать мотоциклы, так как этот вид транспорта часто задействуют боевики. Кроме того, Кадуна — один из северо-западных штатов, наиболее пострадавших от преступных группировок.
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