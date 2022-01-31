Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 22:21
22:09
Политика
США разработали новые ограничения против российских элит
22:05
Общество
Daily Express: «Омикрон» может оставлять после себя боль в спине и головокружение
21:56
Шоу-бизнес
«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
21:49
Политика
Путин изложил Макрону позицию России по гарантиям безопасности
21:38
Общество
Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости
21:36
Общество
Гинцбург анонсировал набор детей для исследования вакцины от COVID-19
21:32
Общество
Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы
21:30
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана принял в Хартуме делегацию МОВР
21:20
Экономика
Юрист указал на основные проблемы при получении «арктического гектара»
21:16
Весь мир
Парламент Ирана отменил заседания из-за распространения коронавируса среди депутатов
Все новости

Боевики убили 11 человек на северо-западе Нигерии

Весь мир
Боевики убили 11 человек на северо-западе Нигерии
wikipedia.org  /  VOA / Public Domain

Абуджа, 31 января. Одиннадцать человек стали жертвами вооруженного нападения в штате Кадуна на севере Нигерии. Десятки ранены, сообщило издание Premium Times.

Как рассказали местные правоохранители, члены неизвестного бандформирования на мотоциклах прибыли в населенный пункт Курмин Масара и подожгли около 30 домов.

«Сотрудники специальных сил ВС Нигерии практически сразу отреагировали на сообщение об атаке. Они мгновенно выдвинулись к месту происшествия, однако по пути попали в засаду. Тем не менее им удалось отбиться и ликвидировать отвлекающую группу, после чего продолжить продвижение в район бедствия.

На месте обнаружены тела 11 человек, еще несколько десятков получили огнестрельные и колотые ранения различной степени тяжести. Силовики начали поиск нападавших по нескольким направлениям», — сообщил комиссар внутренней безопасности штата Сэмюэл Аруван.

На атаку также отреагировал губернатор Кадуны Насир Эль-Руфаи. Он высказал сожаление по поводу произошедшего и выразил соболезнование семьям погибших.

Боевики убили 11 человек на северо-западе Нигерии
flickr.com / @Robert

«Я помолюсь за души убитых, а их родственникам желаю скорейшего выздоровления и душевного спокойствия», — отметил высокопоставленный чиновник.

Власти Нигерии запретили жителям республики использовать мотоциклы, так как этот вид транспорта часто задействуют боевики. Кроме того, Кадуна — один из северо-западных штатов, наиболее пострадавших от преступных группировок.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила развернутую статью, в которой рассказала, как радикалы готовят детей для совершения террористических актов. Подробности — по ссылке.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Боевики убили 11 человек на северо-западе Нигерии
нападение боевики африка нигерия атака
Комментировать