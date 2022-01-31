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Парк «Шерстяник» в Невинномысске стал местом зимовки енотов, павлинов и лебедей

  /   Обновлено: 31 января 2022 21:02
Общество
Парк «Шерстяник» в Невинномысске стал местом зимовки енотов, павлинов и лебедей
Ptr Scr vk.com  /  Группа «ВКонтакте» «Енотовиль»

Невинномысск, 31 января. Территория лесопарка «Шерстяник» на территории Невинномысска стала отличным местом для комфортной зимовки диких животных.

Данный парк является отличным местом для прогулок в любое время года. Его сотрудники создали для животных просторные вольеры, в которых они могут чувствовать себя как дома.

Парк «Шерстяник» в Невинномысске стал местом зимовки енотов, павлинов и лебедей
pixabay.com /

Многие обитатели «Шерстяника» уже давно впали в спячку или полуспячку. К ним относят енота, маралов, которых в скором времени переселят в другой вольер, а также павлинов. Эти красивые птицы нередко устраивают гонки в снегу, заставляя посетителей парка наблюдать за своим развлечением.

Парк «Шерстяник» в Невинномысске стал местом зимовки енотов, павлинов и лебедей
vk.com / Минприроды Карелии

Кроме того, на территории лесопарка есть озеро. На нем обитают два лебедя-шипуна. Даже если водоем покроется толстой коркой льда, эта птицы выживет благодаря большому количеству перьев и жира, пишет «Ставропольская правда».

На днях в Петербурге возле одной из станции метро обнаружили замерзшего енота. Местным зоозащитникам удалось найти и отогреть испуганного малыша.

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