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Генсек НАТО Столтенберг заявил об «угрозе для Украины» из-за российско-белорусских учений

  /   Обновлено: 31 января 2022 21:07
Армия
Генсек НАТО Столтенберг заявил об «угрозе для Украины» из-за российско-белорусских учений
flickr.com  /  NATO

Брюссель, 31 января. Руководство Североатлантического альянса углядело «угрозу для безопасности Украины» в совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Своими подозрениями Столтенберг поделился во время выступления на онлайн-конференции, организованной газетой Washington Post в понедельник.

«Есть серьезный риск того, что учения могут быть маскировкой для военных действий, вторжения на Украину», — заметил генсек НАТО.

Сообщения о якобы «подозрительной активности» российской армии у границ с Украиной стали появляться в зарубежных СМИ в последние несколько месяцев. Запад заявил о подготовке ВС РФ к «наступлению», но в Москве подобные высказывания назвали пустым нагнетанием напряженности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил журналистов, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сообщил, что учения ВС РФ и Белоруссии «Союзная решимость» являются внутренним делом этих стран и не представляют угрозы для других государств.

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