Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 22:21
22:09
Политика
США разработали новые ограничения против российских элит
22:05
Общество
Daily Express: «Омикрон» может оставлять после себя боль в спине и головокружение
21:56
Шоу-бизнес
«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
21:49
Политика
Путин изложил Макрону позицию России по гарантиям безопасности
21:38
Общество
Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости
21:36
Общество
Гинцбург анонсировал набор детей для исследования вакцины от COVID-19
21:32
Общество
Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы
21:30
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана принял в Хартуме делегацию МОВР
21:20
Экономика
Юрист указал на основные проблемы при получении «арктического гектара»
21:16
Весь мир
Парламент Ирана отменил заседания из-за распространения коронавируса среди депутатов
Все новости

Пять человек погибли при подрыве микроавтобуса на северо-востоке Кении

Весь мир
Пять человек погибли при подрыве микроавтобуса на северо-востоке Кении
pexels.com  /  Photo by Ian Vedette Kafuna from Pexels

Найроби, 31 января. Пять мирных жителей Кении погибли при наезде микроавтобуса на мину. Инцидент произошел в штате Мандера на юге страны, сообщает новостной телеканал Al Arabiya со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сразу после взрыва устроившие засаду неизвестные открыли беглый огонь по 14-местному транспорту.

«Неподалеку от места происшествия находилась патрульная группа, которая передвигалась пешком. Бойцы подразделения пришли на помощь гражданским и вступили в бой с атакующими. После непродолжительной перестрелки боевики скрылись в направлении границы Сомали», — говорится в полицейском отчете.

Правоохранители подчеркивают, что радикалы использовали автоматы системы Калашникова, а также подствольные гранатометы. Тем не менее во время инцидента нескольким гражданским удалось выбраться из раскуроченного микроавтобуса и отбежать на безопасное расстояние.

Пять человек погибли при подрыве микроавтобуса на северо-востоке Кении
flickr.com / hdptcar

«Конечно, несколько пассажиров пережили нападение с травмами различной степени тяжести. Регион Мандера на протяжении длительного времени страдает от движения "Аш-Шабаб", связанного с террористической организацией "Аль-Каида"1 (запрещена в РФ). Оно контролирует отдельные районы сельской местности», — сообщили в издании.

По словам журналистов, Кения начала подвергаться атакам со стороны боевиков в отместку за то, что власти Найроби направили войска в Сомали для противодействия экстремистам.

В начале января стало известно, что террористы убили шесть человек на юго-востоке республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Пять человек погибли при подрыве микроавтобуса на северо-востоке Кении
мина африка подрыв погибли кения
Комментировать