Пять человек погибли при подрыве микроавтобуса на северо-востоке Кении

Найроби, 31 января. Пять мирных жителей Кении погибли при наезде микроавтобуса на мину. Инцидент произошел в штате Мандера на юге страны, сообщает новостной телеканал Al Arabiya со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сразу после взрыва устроившие засаду неизвестные открыли беглый огонь по 14-местному транспорту.

«Неподалеку от места происшествия находилась патрульная группа, которая передвигалась пешком. Бойцы подразделения пришли на помощь гражданским и вступили в бой с атакующими. После непродолжительной перестрелки боевики скрылись в направлении границы Сомали», — говорится в полицейском отчете.

Правоохранители подчеркивают, что радикалы использовали автоматы системы Калашникова, а также подствольные гранатометы. Тем не менее во время инцидента нескольким гражданским удалось выбраться из раскуроченного микроавтобуса и отбежать на безопасное расстояние.

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«Конечно, несколько пассажиров пережили нападение с травмами различной степени тяжести. Регион Мандера на протяжении длительного времени страдает от движения "Аш-Шабаб", связанного с террористической организацией "Аль-Каида"1 (запрещена в РФ). Оно контролирует отдельные районы сельской местности», — сообщили в издании.

По словам журналистов, Кения начала подвергаться атакам со стороны боевиков в отместку за то, что власти Найроби направили войска в Сомали для противодействия экстремистам.

В начале января стало известно, что террористы убили шесть человек на юго-востоке республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.