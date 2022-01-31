Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 22:21
22:09
Политика
США разработали новые ограничения против российских элит
22:05
Общество
Daily Express: «Омикрон» может оставлять после себя боль в спине и головокружение
21:56
Шоу-бизнес
«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
21:49
Политика
Путин изложил Макрону позицию России по гарантиям безопасности
21:38
Общество
Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости
21:36
Общество
Гинцбург анонсировал набор детей для исследования вакцины от COVID-19
21:32
Общество
Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы
21:30
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана принял в Хартуме делегацию МОВР
21:20
Экономика
Юрист указал на основные проблемы при получении «арктического гектара»
21:16
Весь мир
Парламент Ирана отменил заседания из-за распространения коронавируса среди депутатов
Все новости

«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки

Шоу-бизнес
«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший концертный директор певицы Юлии Началовой Оксана Мостовлюк в разговоре с ФАН рассказала о многолетнем сотрудничестве с талантливой российской исполнительницей. Три года назад 31 января артистка отметила 38-летие и была полна творческих планов, однако в марте 2019 года звезда отечественной эстрады скончалась от обострения подагры, от которой лечилась долгое время.

«Долго с ней общалась, я знала, что она не 100% здорова. Безусловно, мы все время с ней были на связи. Когда у нее ухудшилось состояние, не могу сказать, что для меня это было громом среди ясного неба. В тот день у меня было мероприятие. Я об этом узнала. Сказать, что это было неприятно, — не сказать ничего. Произошла трагедия. Начался шквал звонков от коллег. Я даже не успевала подходить к телефону, скидывала и отвечала “да”. Я понимала, по какому поводу мне звонят», — вспоминает Оксана Мостовлюк.

По словам Мостовлюк, с певицей она познакомилась более 20 лет назад. Девушки общались, дружили, а последние несколько лет они работали вместе. По словам собеседницы ФАН, про Началову нельзя было подумать плохо — настолько она была светлым и добрым человеком.

«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Ранее ФАН писал, что участник шоу «Голoс», певец и автор-исполнитель Александр Панайотов в разговоре с ФАН поделился горькими и в то же время теплыми воспоминаниями о певице Юлии Началовой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / «Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
смерть шоу-бизнес знаменитости юлия началова
Комментировать