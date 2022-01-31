«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки

Бывший концертный директор певицы Юлии Началовой Оксана Мостовлюк в разговоре с ФАН рассказала о многолетнем сотрудничестве с талантливой российской исполнительницей. Три года назад 31 января артистка отметила 38-летие и была полна творческих планов, однако в марте 2019 года звезда отечественной эстрады скончалась от обострения подагры, от которой лечилась долгое время.

«Долго с ней общалась, я знала, что она не 100% здорова. Безусловно, мы все время с ней были на связи. Когда у нее ухудшилось состояние, не могу сказать, что для меня это было громом среди ясного неба. В тот день у меня было мероприятие. Я об этом узнала. Сказать, что это было неприятно, — не сказать ничего. Произошла трагедия. Начался шквал звонков от коллег. Я даже не успевала подходить к телефону, скидывала и отвечала “да”. Я понимала, по какому поводу мне звонят», — вспоминает Оксана Мостовлюк.

По словам Мостовлюк, с певицей она познакомилась более 20 лет назад. Девушки общались, дружили, а последние несколько лет они работали вместе. По словам собеседницы ФАН, про Началову нельзя было подумать плохо — настолько она была светлым и добрым человеком.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Ранее ФАН писал, что участник шоу «Голoс», певец и автор-исполнитель Александр Панайотов в разговоре с ФАН поделился горькими и в то же время теплыми воспоминаниями о певице Юлии Началовой.