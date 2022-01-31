Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 22:21
22:09
Политика
США разработали новые ограничения против российских элит
22:05
Общество
Daily Express: «Омикрон» может оставлять после себя боль в спине и головокружение
21:56
Шоу-бизнес
«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
21:49
Политика
Путин изложил Макрону позицию России по гарантиям безопасности
21:38
Общество
Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости
21:36
Общество
Гинцбург анонсировал набор детей для исследования вакцины от COVID-19
21:32
Общество
Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы
21:30
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана принял в Хартуме делегацию МОВР
21:20
Экономика
Юрист указал на основные проблемы при получении «арктического гектара»
21:16
Весь мир
Парламент Ирана отменил заседания из-за распространения коронавируса среди депутатов
Все новости

Обозреватель Баранец рассказал о спецоперации США в Европе под прикрытием Украины

Политика
Обозреватель Баранец рассказал о спецоперации США в Европе под прикрытием Украины
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. США и НАТО специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы под прикрытием раздутой шумихи решить ряд собственных стратегических задач. Такое мнение высказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Эксперт рассказал, что все заявления и события, связанные с Украиной и так называемым «вторжением» РФ, являются вовсе не набором случайных событий, а заранее продуманной и тщательно подготовленной Западом операцией.

«Вот сейчас пришла информация, что все, что творится сегодня между США, НАТО и Украиной, придумано в ЦРУ и Пентагоне. Этому даже дали величественное название информационно-боевой операции. Вроде бы, уже есть и название — "Европейская решимость". Но один американский журналист достаточно остроумно назвал эту операцию "Брехливый курятник". Вы помните, Блинкен очень любит этот образ», — заявил Баранец в эфире программы «60 минут».

Военный обозреватель «КП» подчеркивает, что Соединенные Штаты, Евросоюз и Британия в рамках происходящих событий решают важные стратегические задачи, которые лишь прикрыты антироссийской истерией на Украине.

Обозреватель Баранец рассказал о спецоперации США в Европе под прикрытием Украины
Федеральное агентство новостей /

«Совершенно очевидно, оценивая весь этот психоз, поставки оружия, разговоры президента США Джо Байдена с лидером Украины Владимиром Зеленским, мы видим, что решаются две стратегические задачи. Поднявшись над всей этой мишурой, мы должны видеть главные тенденции», — отмечает аналитик.

Эксперт уверен, что, используя в качестве повода «российскую угрозу», Запад пытается не только снабдить оружием Украину, но также изменить формат существования самого Североатлантического альянса.

«Решаются две задачи. Во-первых, перевооружение Украины — это совершенно понятно. Во-вторых, под шумок этого вселенского психоза идет переформатирование НАТО в Европе, идет перекачка того же американского оружия в Европу. Таким образом ушлые американцы, превращая Украину в "антироссийского бульдога", решают свои задачи», — подчеркнул военный обозреватель Виктор Баранец.

Бывший глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Грегор Гизи ранее во время выступления в немецком бундестаге заявил о том, что страны НАТО не только обманули Россию, но и продолжают нагнетать ситуацию, выдвигая при этом необоснованные обвинения в адрес Москвы.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Обозреватель Баранец рассказал о спецоперации США в Европе под прикрытием Украины
украина сша нато
Комментировать