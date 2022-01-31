Обозреватель Баранец рассказал о спецоперации США в Европе под прикрытием Украины

Москва, 31 января. США и НАТО специально нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы под прикрытием раздутой шумихи решить ряд собственных стратегических задач. Такое мнение высказал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Эксперт рассказал, что все заявления и события, связанные с Украиной и так называемым «вторжением» РФ, являются вовсе не набором случайных событий, а заранее продуманной и тщательно подготовленной Западом операцией.

«Вот сейчас пришла информация, что все, что творится сегодня между США, НАТО и Украиной, придумано в ЦРУ и Пентагоне. Этому даже дали величественное название информационно-боевой операции. Вроде бы, уже есть и название — "Европейская решимость". Но один американский журналист достаточно остроумно назвал эту операцию "Брехливый курятник". Вы помните, Блинкен очень любит этот образ», — заявил Баранец в эфире программы «60 минут».

Военный обозреватель «КП» подчеркивает, что Соединенные Штаты, Евросоюз и Британия в рамках происходящих событий решают важные стратегические задачи, которые лишь прикрыты антироссийской истерией на Украине.

Федеральное агентство новостей /

«Совершенно очевидно, оценивая весь этот психоз, поставки оружия, разговоры президента США Джо Байдена с лидером Украины Владимиром Зеленским, мы видим, что решаются две стратегические задачи. Поднявшись над всей этой мишурой, мы должны видеть главные тенденции», — отмечает аналитик.

Эксперт уверен, что, используя в качестве повода «российскую угрозу», Запад пытается не только снабдить оружием Украину, но также изменить формат существования самого Североатлантического альянса.

«Решаются две задачи. Во-первых, перевооружение Украины — это совершенно понятно. Во-вторых, под шумок этого вселенского психоза идет переформатирование НАТО в Европе, идет перекачка того же американского оружия в Европу. Таким образом ушлые американцы, превращая Украину в "антироссийского бульдога", решают свои задачи», — подчеркнул военный обозреватель Виктор Баранец.

Бывший глава фракции Левой партии в парламенте ФРГ Грегор Гизи ранее во время выступления в немецком бундестаге заявил о том, что страны НАТО не только обманули Россию, но и продолжают нагнетать ситуацию, выдвигая при этом необоснованные обвинения в адрес Москвы.