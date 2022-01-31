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Глава МИД Великобритании заявила о возможном введении наиболее жестких санкций против РФ

Политика
Глава МИД Великобритании заявила о возможном введении наиболее жестких санкций против РФ
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Лондон, 31 января. Великобритания намерена ввести в отношении России новый санкционный режим. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

Антироссийские ограничения вступят в силу, если произойдет «нападение» России на украинское государство. По словам Трасс, санкции в этом случае станут жесткими. Они будут направлены в отношении близкого окружения российского руководства и компаний, которые важны властям РФ.

«Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза», — сообщила глава Форин оффиса в ходе выступления в Палате общин британского парламента.

Глава МИД Великобритании проведет дипломатическую встречу в Москве. Она состоится в начале февраля. При этом Трасс призвала российских представителей к конструктивному диалогу с целью снижения эскалации вокруг Украины.

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санкции великобритания трасс
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