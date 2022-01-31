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Психиатр Соловьева предложила лицензировать секс-шопы

Общество
Психиатр Соловьева предложила лицензировать секс-шопы
wikipedia.org  /  Philafrenzy / CC BY-SA 4.0

Москва, 31 января. Тотальный запрет секс-шопов может привести к нелегальной и неконтролируемой торговле, заявила психолог-сексолог Надежда Соловьева.

Против интим-магазинов выступила РПЦ, глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион назвал их «узаконенным развратом». Он заявил, что церковь выступает против половой распущенности.

«Вседоступность и вседозволенность, которая есть на сегодняшний момент, когда непонятно, есть 18 или нет, — это тоже не очень хорошо. Вернее, совсем нехорошо для некоторых людей, особенно для тех, кто не прошел все этапы сексуального развития», — отметила сексолог в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она предложила поступить с интимными магазинами как с азартными играми — ограничить или лицензировать. Ведь они могут помочь взрослой паре разнообразить свою жизнь, пояснила психиатр.

Священники так же, как и сотни лет назад, должны встать в авангард борьбы с западной идеологией, предусматривающей половую распущенность в качестве обязательной нормы, заявил президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий.

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