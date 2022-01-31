Netflix опубликовал трейлер новой «Техасской резни бензопилой»

Лос-Анджелес, 31 января. Американский стриминговый сервис опубликовал на своем YouTube-канале трейлер нового фильма ужасов «Техасская резня бензопилой» режиссера Дэвида Блу Гарсиа. Ролик имеет возрастной ценз 18+.

События происходят спустя 50 лет после первого фильма. По сюжету группа молодых людей приезжает в заброшенный город, чтобы восстановить его и остаться. Однако их планам помешает маньяк по прозвищу Кожаное лицо. Это уже девятая часть одноименной франшизы, которая появилась в 1974 году. Премьера «Техасской резни бензопилой» состоится на Netflix 18 февраля.

Кадр из фильма «Техасская резня бензопилой» /

Оригинальная лента была снята режиссером Тоубом Хупером, который написал сценарий и занимался продюсированием собственного фильма. Маркетинговая компания, позиционировавшая «Техасскую резню бензопилой» как «правдивую историю», помогла привлечь к ней широкую аудиторию.

Фильм собрал в прокате более 30 млн долларов, половину этой суммы удалось заработать в день премьеры. Несмотря на негативные отзывы критиков, картина Хупера стала классикой в своем жанре.

Ранее кинокомпания «Вольга» назвала дату премьеру эротического триллера Эдриана Лайна «Глубокие воды». Фильм выйдет в российский прокат 18 марта.