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Гагарина, Крид и Баста займут места наставников в новом сезоне шоу «Голоc. Дети»

Шоу-бизнес
Гагарина, Крид и Баста займут места наставников в новом сезоне шоу «Голоc. Дети»
пресс-служба первого канала  /  1tv.ru

Москва, 31 января. Рэпер Егор Крид, его коллега Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) и певица Полина Гагарина займут кресла наставников в новом сезоне проекта «Голоc. Дети». Об этом объявила пресс-служба Первого канала.

Гагарина заменит на шоу певицу Светлану Лободу, которая была наставницей в прошлом сезоне. Ведущим проекта «Голоc. Дети» останется актер Дмитрий Нагиев, а компанию ему составит актриса Агата Муцениеце. Этап слепых прослушиваний нового сезона покажут на Первом канале уже 11 февраля.

«На первом этапе наставники наберут команды по 15 юных вокалистов в каждой, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона по традиции станут прямые эфиры, во время которых судьбу конкурсантов будут решать уже зрители», — уточнили в пресс-службе.

Всего к участию в слепых прослушиваниях допустили 110 вокалистов. За место в проекте будут бороться юные исполнители со всей России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее победитель третьего сезона шоу «Голоc. Дети» Данил Плужников перенес тяжелую операцию. Ему приходится передвигаться в аппарате Илизарова.

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Все новости / Шоу-бизнес / Гагарина, Крид и Баста займут места наставников в новом сезоне шоу «Голоc. Дети»
первый канал телешоу голос дети
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