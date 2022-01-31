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Новые комплексы «Хризантема-С» начали поступать на вооружение подразделений ЮВО

Армия
Новые комплексы «Хризантема-С» начали поступать на вооружение подразделений ЮВО
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin - vitalykuzmin.net / CC BY-SA 4.0

Ростов-на-Дону, 31 января. Российские войска получили самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Сначала их поставят на боевое дежурство на юго-западном стратегическом направлении.

Российские военные начали получать новые самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Первая партия была передана артиллерийской бригаде 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа еще в конце 2021 года, о чем сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

«Хризантемы» будут поставлены на оборону юго-западного стратегического направления и закроют границу с Украиной, обеспечив прикрытие Ростовской области, Крыма и Кавказа. По словам военных экспертов, этот комплекс является одним из самых мощных в своем классе и позволяет поражать даже вертолеты и низколетящие штурмовики за счет радиолокационного прицела и ракет с головками самонаведения.

Ранее танкисты ЮВО провели ночные бои на современных тяжелых боевых машинах Т-72Б3 в рамках занятий по оперативной и боевой подготовке в Адыгее.

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