Новые комплексы «Хризантема-С» начали поступать на вооружение подразделений ЮВО

Ростов-на-Дону, 31 января. Российские войска получили самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Сначала их поставят на боевое дежурство на юго-западном стратегическом направлении.

Российские военные начали получать новые самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Первая партия была передана артиллерийской бригаде 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа еще в конце 2021 года, о чем сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

«Хризантемы» будут поставлены на оборону юго-западного стратегического направления и закроют границу с Украиной, обеспечив прикрытие Ростовской области, Крыма и Кавказа. По словам военных экспертов, этот комплекс является одним из самых мощных в своем классе и позволяет поражать даже вертолеты и низколетящие штурмовики за счет радиолокационного прицела и ракет с головками самонаведения.

Ранее танкисты ЮВО провели ночные бои на современных тяжелых боевых машинах Т-72Б3 в рамках занятий по оперативной и боевой подготовке в Адыгее.