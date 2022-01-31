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Постпред РФ Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины

Политика
Постпред РФ Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины
un.org  /  Steven Bornholtz / UN Photo

Москва, 31 января. Постпред России при ООН Василий Небензя покинул заседание Совбеза международной организации по вопросу Украины перед выступлением киевского представителя.

Российский дипломат вынужден был пойти на этот шаг из-за запланированной ранее встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

«Прошу не воспринимать это в качестве демарша. Я должен покинуть эту встречу из-за запланированной ранее встречи с генеральным секретарем по вопросу нашего председательства», — сообщил Небензя.

После ухода российского представителя к выступлению приступил постпред Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица.

Василий Небензя ранее раскритиковал заявления о якобы планах Москвы по Украине. По его словам, Россия не исключает провокаций со стороны самого Киева.

Постпред РФ подчеркнул, что разрешить ситуацию на Украине можно исключительно через выполнение Киевом Минских договоренностей, пишет НСН.

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