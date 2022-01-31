Власти Латвии заявили о готовности отправить на Украину военных инструкторов

Рига, 31 января. Власти Латвии отправят на Украину военных инструкторов, которые займутся обучением личного состава ВСУ вместе с канадскими коллегами. Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

В понедельник в Риге состоялось заседание правительственной коалиции, в рамках которого парламентарии приняли решение об отправке на Украину военных инструкторов. О решении рассказал журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

«Латвийские инструкторы вместе с канадскими инструкторами помогут усилить помощь, оказываемую Украине», — объявил Кариньш.

Неделей ранее минобороны Латвии заявило, что передаст ВСУ зенитно-ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и сухпайки. Латвийские военных также примут участие в совместных учениях с ВСУ, но в страну отправят не более десяти солдат.

В начале ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс встретился с украинским послом Александром Мищенко. В ходе встречи было согласовано предоставление ВСУ оружия и техники от Латвии в рамках гуманитарного груза.