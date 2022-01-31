Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 22:20
22:09
Политика
США разработали новые ограничения против российских элит
22:05
Общество
Daily Express: «Омикрон» может оставлять после себя боль в спине и головокружение
21:56
Шоу-бизнес
«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
21:49
Политика
Путин изложил Макрону позицию России по гарантиям безопасности
21:38
Общество
Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости
21:36
Общество
Гинцбург анонсировал набор детей для исследования вакцины от COVID-19
21:32
Общество
Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы
21:30
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана принял в Хартуме делегацию МОВР
21:20
Экономика
Юрист указал на основные проблемы при получении «арктического гектара»
21:16
Весь мир
Парламент Ирана отменил заседания из-за распространения коронавируса среди депутатов
Все новости

Власти Латвии заявили о готовности отправить на Украину военных инструкторов

Армия
Власти Латвии заявили о готовности отправить на Украину военных инструкторов
facebook.com  /  NATO

Рига, 31 января. Власти Латвии отправят на Украину военных инструкторов, которые займутся обучением личного состава ВСУ вместе с канадскими коллегами. Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.

В понедельник в Риге состоялось заседание правительственной коалиции, в рамках которого парламентарии приняли решение об отправке на Украину военных инструкторов. О решении рассказал журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш.

«Латвийские инструкторы вместе с канадскими инструкторами помогут усилить помощь, оказываемую Украине», — объявил Кариньш.

Неделей ранее минобороны Латвии заявило, что передаст ВСУ зенитно-ракетные комплексы Stinger, индивидуальную экипировку и сухпайки. Латвийские военных также примут участие в совместных учениях с ВСУ, но в страну отправят не более десяти солдат.

В начале ноября министр обороны Латвии Артис Пабрикс встретился с украинским послом Александром Мищенко. В ходе встречи было согласовано предоставление ВСУ оружия и техники от Латвии в рамках гуманитарного груза.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Власти Латвии заявили о готовности отправить на Украину военных инструкторов
украина Латвия всу
Комментировать