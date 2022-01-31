Байден поставил ультиматум Зеленскому: почему Киев до сих пор не реализовал Минские соглашения

Американцы сообщили о своем намерении помочь с урегулированием конфликта на востоке Украины. При этом Вашингтон заявил, что не будет присоединяться к «нормандской четверке». Соответствующее заявление недавно сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом США продолжают снабжать Киев новым вооружением, подчеркнул российский дипломат. Политический аналитик и декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот предположил, что Вашингтон выдвинул Украине ультиматум.

«Очевидно, что [президент США] Джо Байден поставил ему ультиматум — выполнять Минские соглашения или начинать войну. Зеленский не хочет и не может ни того, ни другого. На войне, которую они собираются «замутить» вместе с британцами, шансов победить у них нет. Выполнить Минские соглашения они тоже не способны. Потому что для огромной часть украинского истеблишмента, в том числе для разного рода националистических деятелей, движение к мирному процессу — приговор. […] В любом случае это раскол и дестабилизация», — заявил Юрий Кот в беседе с «Политика.медиа».

Фото из личного архива Юрия Кота /

По его словам, Зеленский должен был зачистить силовые органы страны и армию от радикалов, которые препятствуют мирному разрешению ситуации в Донбассе.

«У Зеленского складывается непростая ситуация и сделать с ней он ничего не может. Он главнокомандующий Украины. Все понимают, он как главнокомандующий Украины руководит силовыми органами в стране, армией. Если есть силы внутри страны, которые не дают навести порядок, то что он должен сделать? Он должен произвести «чистку» преступников и националистов», — сказал аналитик.

Однако вместо этого, по словам Юрия Кота, тюремные сроки получают граждане, которые выступают за нормализацию отношений с Россией.

Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации в Донбассе являются «ловушкой», из которой Украина должна срочно выйти. Об этом ранее заявила депутат Верховной рады Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время своего выступления на согласительном совете в украинском парламенте.