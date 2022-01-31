Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 22:20
22:09
Политика
США разработали новые ограничения против российских элит
22:05
Общество
Daily Express: «Омикрон» может оставлять после себя боль в спине и головокружение
21:56
Шоу-бизнес
«Шквал звонков от коллег»: директор певицы Началовой вспомнила, как узнала о смерти артистки
21:49
Политика
Путин изложил Макрону позицию России по гарантиям безопасности
21:38
Общество
Спикер Госдумы Володин раскритиковал предложение снизить нештрафуемый порог скорости
21:36
Общество
Гинцбург анонсировал набор детей для исследования вакцины от COVID-19
21:32
Общество
Испытания российской назальной вакцины от COVID-19 закончатся в ближайшие месяцы
21:30
Весь мир
Вице-президент Суверенного совета Судана принял в Хартуме делегацию МОВР
21:20
Экономика
Юрист указал на основные проблемы при получении «арктического гектара»
21:16
Весь мир
Парламент Ирана отменил заседания из-за распространения коронавируса среди депутатов
Все новости

Байден поставил ультиматум Зеленскому: почему Киев до сих пор не реализовал Минские соглашения
Политика
Байден поставил ультиматум Зеленскому: почему Киев до сих пор не реализовал Минские соглашения
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Американцы сообщили о своем намерении помочь с урегулированием конфликта на востоке Украины. При этом Вашингтон заявил, что не будет присоединяться к «нормандской четверке». Соответствующее заявление недавно сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

При этом США продолжают снабжать Киев новым вооружением, подчеркнул российский дипломат. Политический аналитик и декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот предположил, что Вашингтон выдвинул Украине ультиматум.

«Очевидно, что [президент США] Джо Байден поставил ему ультиматум — выполнять Минские соглашения или начинать войну. Зеленский не хочет и не может ни того, ни другого. На войне, которую они собираются «замутить» вместе с британцами, шансов победить у них нет. Выполнить Минские соглашения они тоже не способны. Потому что для огромной часть украинского истеблишмента, в том числе для разного рода националистических деятелей, движение к мирному процессу — приговор. […] В любом случае это раскол и дестабилизация», — заявил Юрий Кот в беседе с «Политика.медиа».

Байден поставил ультиматум Зеленскому: почему Киев до сих пор не реализовал Минские соглашения
Фото из личного архива Юрия Кота /

По его словам, Зеленский должен был зачистить силовые органы страны и армию от радикалов, которые препятствуют мирному разрешению ситуации в Донбассе.

«У Зеленского складывается непростая ситуация и сделать с ней он ничего не может. Он главнокомандующий Украины. Все понимают, он как главнокомандующий Украины руководит силовыми органами в стране, армией. Если есть силы внутри страны, которые не дают навести порядок, то что он должен сделать? Он должен произвести «чистку» преступников и националистов», — сказал аналитик.

Однако вместо этого, по словам Юрия Кота, тюремные сроки получают граждане, которые выступают за нормализацию отношений с Россией.

Минские соглашения по мирному урегулированию ситуации в Донбассе являются «ловушкой», из которой Украина должна срочно выйти. Об этом ранее заявила депутат Верховной рады Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время своего выступления на согласительном совете в украинском парламенте.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден поставил ультиматум Зеленскому: почему Киев до сих пор не реализовал Минские соглашения
украина юрий кот зеленский байден
Комментировать