Премьер Британии Джонсон пообещал поговорить с Путиным позже

Лондон, 31 января. Британский премьер-министр Борис Джонсон поговорит с президентом России Владимиром Путиным, «как только сможет». Об этом сказал сам политик.

Недавно в СМИ появилась информация, что Лондон попросил Москву перенести разговор после публикации доклада о «винных пятница» в резиденции Джонсона. Предположительно, российская сторона не смогла поменять время беседы, запланированной на 31 января, поэтому ее пришлось отложить. Британский политик хотел поговорить с Путиным перед поездкой на Украину, информирует НСН.

«Я переговорю с президентом Путиным, как только я смогу», — сообщил премьер-министр журналистам.

Сейчас Борис Джонсон отвечает на вопросы членов парламента в связи с докладом. Он касается вечеринок в резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна. По этому факту в Лондоне ведется расследование.