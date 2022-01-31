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Дипломат Небензя указал на попытки США свести диалог по инициативам России к теме Украины

Политика
Дипломат Небензя указал на попытки США свести диалог по инициативам России к теме Украины
pixabay.com

Москва, 31 января. Требования России по безопасности гораздо шире темы невступления Украины в НАТО. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что США и Альянс пытаются свести диалог по инициативам России к теме Украины. Кроме того, в угоду своих интересов Вашингтон готов принести в жертву Киев.

«Наши западные коллеги пытаются на гребне этой волны свести наш диалог исключительно к вопросу так называемого урегулирования ситуации на границе с Украиной», — пояснил Небензя своим коллегам на заседании СБ ООН.

Ранее дипломат высказался о сообщениях по «вторжению» России на Украину. Постпред РФ назвал эти сведения фантазий и подчеркнул, что Москва допускает провокации со стороны Киева.

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украина россия сша небензя
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