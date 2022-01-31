Парламент Ирана отменил заседания из-за распространения коронавируса среди депутатов

Тегеран, 31 января. Парламент Ирана временно приостановил работу из-за вспышки COVID-19 среди депутатов. По сообщению одного из законодателей, не менее 47 из 290 членов меджлиса уже показали положительные тесты на коронавирус, а десять из них в настоящее время госпитализированы. Это и подтолкнуло руководство страны к отмене предстоящих заседаний, намеченных на 1 и 2 февраля, а также переносу сессий различных комиссий.

Как заявил один из парламентариев Моджтаба Юсефи, заражение нескольких десятков депутатов уже подтверждено, однако реальное число инфицированных может быть намного выше. Его коллега Джалал Рашиди выразил свое возмущение тем, что даже после получения результатов теста многие члены меджлиса продолжили участвовать в заседаниях. Это вызвало у него шок.

«Никакие отговорки не оправдают действия, которые подвергают опасности здоровье других людей», — написал он.

Iran’s parliament suspended amid rapid spread of Omicron https://t.co/wM7YAa1nJD via @AJEnglish — stefano68 (@stefano688) January 31, 2022

В прошлый раз заседания пришлось отменить в апреле 2021 года, чтобы не рисковать здоровьем и жизнью парламентариев, так как в первую волну пандемии несколько из них погибли от осложнений при заражении. Теперь же угроза вновь возрастает, поскольку в стране стремительно распространяется штамм «Омикрон», а эффективность действия местных препаратов и методов лечения против него еще не изучена.

По утверждениям СМИ, с появлением этой разновидности вируса Иран «попал в тиски шестой волны». Еще совсем недавно ситуация с коронавирусом оставалась относительно стабильной, однако на прошлой неделе статистика показала резкий рост заболеваемости в одном из городов. Всего через пять дней количество населенных пунктов с «красным» уровнем угрозы достигло 15, а в зоне повышенного риска оказались не восемь, а 61.

#COVID19 cases continue to rise in Iran. Omicron reaches new cities, making major cities “orange!"

Experts warn about shortage of ICU beds, especially for kids.

AstraZeneca is banned in Iran after months of use.

19.25% received 3 doses...#IranTruth https://t.co/7sEMtvTo2m — IranTrue (@iran_true) January 29, 2022

При этом уровень смертности накануне достиг 44 летальных исходов в сутки — вдвое больше, чем до шестой волны, однако сегодня этот показатель упал до 30. Тем не менее число ежедневно выявляемых случаев заболевания стремительно растет, увеличившись с 700 в начале января до 29 тысяч к настоящему моменту.

На этом фоне президент Ирана Эбрахим Раиси отменил все провинциальные поездки до дальнейших распоряжений, однако его администрация пока не сообщала о каких-либо новых мерах и ограничениях для населения. Помимо этого, власти не спешат вводить в силу рестрикции против тех, кто избегает вакцинирования и пренебрегает требованиями медицинских служб. Как сообщается, на данный момент к такой категории относятся до половины взрослых граждан страны.

Despite reassuring statistics, Iran—which already has the highest number of deaths and cases in the Middle East—appears to be entering a sixth wave of COVID-19 with no end in sight.https://t.co/Xfco2Y8QlF — IranSource (@ACIranSource) January 31, 2022

Чиновники активно призывают иранцев делать прививки, поскольку среди других государств Ближнего Востока Исламская Республика пока является лидером по количеству смертей из-за коронавируса. За время пандемии здесь погибли более 132 тысяч человек, а общее число случаев заражения превышает 6,3 млн, хотя ряд источников утверждает, что реальные цифры значительно больше. При этом власти активно пытаются достать вакцину за рубежом, поскольку национальные мощности не позволяют оперативно обеспечить государство нужным количеством единиц препарата. По данным министерства здравоохранения, третью дозу получили уже около 17 млн человек, а первые две — около 54 млн из почти 84 млн граждан.