Басурин: Киев готовит информационную провокацию перед наступлением ВСУ в Донбассе

Донецк, 31 января. Киевские власти ведут активную и разноплановую подготовку к широкомасштабному наступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Киев намерен осуществить информационную провокацию в Донбассе, сообщил Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия-24». Он назвал вероятный сценарий и главную цель этой провокации.

«Они (ВСУ — Прим. ФАН) на полигоне изображать будут, что идет наступление (сил ДНР и ЛНР. — Прим. ред.), они героически отбиваются..., после этого идут в контрнаступление и "освобождают" Донбасс», — предупредил заместитель начальника НМ Донецкой Народной Республики.

Ранее стало известно, что руководство Польши предложило крупную и безвозмездную военную помощь властям Украины. О переброске тяжелой бронетехники ВСУ к линии разграничения в Донбассе сообщал телеканал «360».