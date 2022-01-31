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Дипломат Небензя: Россия не исключает провокаций со стороны Украины

Политика
Дипломат Небензя: Россия не исключает провокаций со стороны Украины
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 31 января. Сообщения западной стороны о "вторжении" России на Украину являются фантазиями. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат раскритиковал заявлении о якобы планах Москвы по поводу Украины. Кроме того, Россия не исключает провокаций стороны самого Киева, добавил Небензя.

Ранее постпред РФ при ООН сообщил о заседании Совбеза организации по Украине. Оно состоится 18 февраля.

За инициативу США проголосовали десять государств. Против выступили только Россия и Китай. Представители трех стран-участниц воздержались от своего права голосовать. По словам дипломата, предложение Вашингтона ставит в неудобное положение коллег по Совету.

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