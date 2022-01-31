Что стоит за введением подоходного налога для корпораций в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты намерены впервые в истории своей страны ввести федеральный налог на прибыль корпораций. Новые сборы в государственную казну будут поступать уже в 2023 году, и их появление ознаменует конец режиму, ставшему причиной привлечения многих компаний мирового уровня.

Новая мера принята в связи с тем, что в Абу-Даби стремятся привести финансовую систему в соответствие с новыми международными стандартами. В частности, речь идет о переходе к минимальному налогу на транснациональные корпорации, одобренному «Группой двадцати» крупнейших экономик в прошлом году. Данный план направлен на то, чтобы в конечном итоге установить 15% базовых сборов и остановить международную конкуренцию, основанную на предложении более привлекательных условий для сотрудничества.

UAE to launch first federal corporate tax on business profits from June 2023 https://t.co/mA6v1ISfvX pic.twitter.com/3QofwBtMFx — Reuters (@Reuters) January 31, 2022

Эмираты объявили о своей поддержке создания глобальных стандартов еще в июле, однако оттягивали момент перехода к новым правилам. В понедельник, 31 января, правительство все же сообщило, что с начала лета 2023 года налоговая ставка будет составлять 9%. Этот шаг станет своеобразным жестом доброй воли и сигналом государства о готовности к прозрачности финансовых процессов.

Тем не менее стоит отметить, что на деле все это пока будет иметь скорее символический характер. Дело в том, что очень многие крупные компании, которых должна касаться новая инициатива, располагаются в свободных экономических зонах, так что при условии ограничения делопроизводства территорией государства их инициатива не коснется.

UAE's coming corporate tax rate details. pic.twitter.com/n9kBqTm0Cc — Sam (@Samir_Madani) January 31, 2022

Срочная инициатива

Примечательно, что решение о введении корпоративного налога было принято именно тогда, когда базирующаяся во Франции Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) начала рассматривать возможность включения ОАЭ в «серый список» государств, которые не предпринимают достаточных усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Если Эмираты попадут в данный перечень, это может негативно сказаться на инвестиции в страну Персидского залива. По предварительным планам, глобальный финансовый надзорный орган должен рассмотреть этот вопрос уже в феврале.

Ранее Абу-Даби уже сделал несколько шагов, направленных на улучшение его деловой репутации. Они касались как частных лиц, так и предприятий. Например, в 2018 году был введен 5%-ный налог на добавленную стоимость, а затем 5%-ная таможенная пошлина на импорт. Банки и страховые компании, работающие за пределами обширной сети свободных зон страны, уже платят государству 20% от прибыли. Предприятия нефтегазового сектора также облагаются налогом в рамках отдельной программы.

UAE set to start taxing corporate profits next yearhttps://t.co/SqiJgFG5qx — 123 INFO AFRIQUE / AFRICA / أفريقيا (@123_INFO_AF) January 31, 2022

Новое решение властей может несколько ухудшить позиции страны на фоне продолжающейся конкуренции с Эр-Риядом за право считаться главным деловым центром региона — тысячи базирующихся в Эмиратах компаний будут вынуждены впервые за долгие годы отдавать часть заработанных средств, что скажется на прогнозах чистой прибыли в будущем. Однако о введение сборов было объявлено заранее, так что у фирм есть время на адаптацию и подготовку к этим изменениям.

К тому же в Саудовской Аравии уже действует корпоративный налог в размере 20%, в Омане он достигает 15%, а в Катаре — 10%.

Global Look Press / ТАСС / Bernd von Jutrczenka / Oli Scarff

При этом Абу-Даби уже принял ряд решений, поощряющих ведение бизнеса в стране для иностранцев. Еще в период пандемии было отменено требование о наличии эмиратских акционеров в действующих на территории государства компаниях. Также были расширены возможности для получения гражданства.

В дополнение к этому недавно ОАЭ перешли на новый режим рабочей недели и сделали выходными субботу и воскресенье, что является несвойственным для мусульманской страны шагом ввиду некоторых религиозных особенностей, запрещающих трудиться по пятницам. Тем не менее данное решение преследовало четкую цель — синхронизировать Эмираты с мировой экономической системой, что также может внести вклад в привлечение иностранцев.