Юрист указал на основные проблемы при получении «арктического гектара»

Адвокат, инициатор сетевого движения «За честный суд» Александр Зорин рассказал о несовершенствах программы предоставления в собственность гражданам РФ земельных участков в арктических регионах страны. Неограниченные полномочия чиновников при принятии решения о выделении земель, по его мнению, создают условия для неконкурентной борьбы за наиболее перспективные из них.

С 1 февраля 2022 года россияне смогут бесплатно получить один гектар земли в Арктической зоне страны. С лета прошлого года участки выдавали только местным жителям, а с этого года их могут получить граждане любых регионов России, а также участники программы переселения соотечественников.

При этом эксперты отмечают много сложностей в реализации программы как в дальневосточном регионе РФ, так и в арктическом. Основные, по их словам, вызваны несовершенством процедуры предоставления земельных участков, которая остается слишком зависимой от решения чиновников. О жалобах на намеренное затягивание муниципальными служащими процедуры оформления в собственность участков по программе «Дальневосточный гектар» заявил даже полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Однако больше нареканий россиян вызывает отсутствие сопутствующих программ развития осваиваемых территорий, прежде всего в плане строительства дорог и прокладки необходимых коммуникаций.

«Арктический гектар», по сравнению с «дальневосточным», в этом отношении имеет свои плюсы, прежде всего транспортные, потому что до Архангельска и Мурманска добраться гораздо легче, чем прилететь на свой «дальневосточный гектар» через всю страну», — отметил Александр Зорин.

Руководители северных регионов, по его словам, не стали отделять территории, которые планируется бесплатно передавать россиянам, буферной зоной от городов.

«На Дальнем Востоке делали буферную зону. Получалось, что участки раздавались, по сути, в чистом поле, а на власти была возложена обязанность проводить коммуникации и дороги. В «Арктическом гектаре» эту проблему устранили: региональные власти не стали делать буферную зону, а присоединили эти территории к городам», — пояснил адвокат.

Однако для юриста пока остается неясным механизм взаимодействия поселенцев с государственными органами при решении инфраструктурных проблем.

«По закону о «дальневосточном гектаре» обязанность прокладки инфраструктуры (электричества, водопровода, газа и дорог. — Прим. ФАН) перекладывалась на власти с того момента, когда появлялось 20 собственников, владевших соседними участками, и они в соответствующем порядке обращались к госструктурам. Поэтому брать в одиночку гектары было невыгодно. Эти проблемы могут возникнуть и здесь», — отметил Александр Зорин.

При приобретении «арктического гектара» люди могут столкнуться с той же проблемой, как и на Дальнем Востоке, когда они втемную выберут себе участок, ориентируясь лишь по электронной кадастровой карте, но, увидев его расположение в реальности, не смогут поменять на другой.

«Была небольшая юридическая проблема, как оформить возврат, если ты уже взял участок, который можно взять только один раз. Люди думали, как это сделать, и в результате либо отказывались от него, либо оформляли для других людей», — рассказал Александр Зорин.

Оформление на подставных лиц адвокат не считает правильным, потому что в дальнейшем могут возникнуть проблемы с номинальными собственниками, в том числе и из-за того, что за земельный участок когда-то придется платить налоги.

«В нашей стране всегда существуют вопросы, как наполнять бюджет. Сейчас людей стимулируют, раздавая эти гектары бесплатно и без уплаты налогов. Но со временем это может измениться, когда они выйдут из программы стимулирования и перейдут в собственность», — пояснил Александр Зорин.

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Усложнит номинальное владение участком, по его словам, и получение госфинансирования на его освоение.

«Есть льготные программы, которые разрабатывает каждый регион, деньги там можно получить и на строительство дома, и на переезд и т. д.» — отметил Александр Зорин.

Но за выданные средства необходимо будет отчитаться, пояснил адвокат. В случае нецелевого использования денег владельца участка могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной.

«Необходимо в первую очередь взвесить свои силы и возможности, понять, что это не развлечение. Государство не только дает право получить участок, но также накладывает обязанность его освоения. Нужно заранее определиться с категорией земли и четко следовать выбранному плану по ее освоению. Если вы получаете субсидии на развитие этого участка, их можно тратить только по назначению, составлять огромные отчеты, сохранять чеки и договоры. В противном случае можно попасть под действие статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказал Александр Зорин.

Однако больше всего проблем желающим получить участки, по его мнению, могут доставить местные чиновники, отказ которых предоставить понравившийся участок оспорить практически невозможно. Это создает недобросовестную конкуренцию при выборе земельных участков.