Новое землетрясение магнитудой 3,4 балла зафиксировано у берегов Египта

Каир, 31 января. Землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера случилось в Египте. Об этом сообщает Национальный исследовательский институт астрономии и геофизики республики (NRIA).

Подземные толчки зафиксированы накануне в Красном море, в 159 километрах от портового города Дамиетта. Жители населенного пункта заметили трясущуюся посуду на полках и качающуюся люстру под потолком.

Египет считается сейсмоопасной страной, в которой редко случаются землетрясения. Последняя крупная катастрофа произошла в 1992 году.

Подземный толчок магнитудой 5,6 по шкале Рихтера унес жизни 541 человека, и более 6500 получили ранения. Сотни зданий и сооружений частично или полностью разрушены.

За прошедшие месяцы в Египте было зарегистрировано несколько землетрясений. Эксперты уверяют граждан республики, что их последствия не принесут никаких бедствий, однако жители прибрежных районов начинают волноваться.

Последние подземные толчки зафиксированы 23 января в 50 километрах к западу от города Суэц на северо-востоке республики. Египтяне поделились впечатлениями в социальных сетях.