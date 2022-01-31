Столтенберг призвал Россию к «серьезному диалогу» с НАТО

Брюссель, 31 января. НАТО четко продемонстрировала России свою готовность к диалогу, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Washington Post.

По словам руководителя организации, «военное наращивание» со стороны РФ является необъяснимым и неоправданным фактором.

«Именно России следует его объяснить, [приступить к] деэскалации и начать серьезный политический диалог с НАТО и ее союзниками. Мы ясно дали понять, что готовы к нему (диалогу. — Прим. ФАН)», — сказал Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что Совет Россия — НАТО был правильным шагом на пути к урегулированию напряженной ситуации.

Столтенберг ранее заявил, что Альянс не знает об истинных намерениях России в отношении Киева. По его словам, военный блок не намерен отправлять войска на Украину в случае конфликта.

Итальянский парламентарий Джанлука Феррара до этого отметил, что вступление Украины в НАТО станет провокацией для России, пишет НСН.