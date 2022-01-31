МО РФ отреагировало на заявление Эстонии о маневрах Су-27 в воздушном пространстве страны

Москва, 31 января. Минобороны РФ опровергло сообщения Эстонии по поводу маневра российского истребителя Су-27 в воздушном пространстве республики над Балтийским морем.

В субботу, 29 января, Таллин пожаловался на маневр российского истребителя Су-27, который якобы проник в воздушное пространство Эстонии во время полета над Балтийским морем. Минобороны РФ в понедельник опровергло претензии эстонской стороны и сообщило, что никаких полетов российские самолеты в указанном районе не совершали.

«Полеты российских Су-27 над Балтийским морем 29 января не проводились», — подтвердили в ведомстве.

В субботу МИД Эстонии вызвал российского поверенного в делах из-за факта «нарушения» воздушных границ страны. По информации эстонских властей, инцидент якобы произошел в районе острова Вайндлоо, а самолет находился в воздушном пространстве около минуты.

Ранее минобороны Эстонии заявило, что в стране в период с 29 по 6 февраля пройдут учения боевой группы НАТО под названием Winter Camp. В них также примут участие солдаты из Великобритании и Франции.