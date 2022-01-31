Суд Сомали постановил не возвращать конфискованные в 2018 году миллионы долларов ОАЭ

Могадишо, 31 января. Сомалийский суд вынес решение не возвращать миллионы долларов, конфискованные на борту эмиратского самолета в 2018 году.

Инцидент четырехлетней давности вызвал в свое время напряженность в отношениях между двумя странами. Контакты оставались натянутыми до тех пор, пока Могадишо не извинилось и не пообещало вернуть всю сумму.

Согласно информации национальных СМИ, суд округа Бенадир дал указание Центральному банку не выдавать более 9 млн долларов, конфискованных на борту самолета ОАЭ. Данные меры противоречат решению компенсировать средства, вынесенному генеральным прокурором страны.

Вместе с тем в настоящий момент временно исполняющий обязанности премьер-министра Сомали Мохамед Хусейн Робле и сопровождающая его делегация прибыли с официальным визитом в Абу-Даби. Ожидается, что в ходе их пребывания в Эмиратах состоится обсуждение развития двусторонних отношений.

В апреле 2018 года сомалийские власти захватили принадлежащий ОАЭ гражданский самолет и изъяли находившиеся на борту 9,6 млн долларов. Абу-Даби резко осудило данный инцидент.

«Эмираты выражают категорическое неодобрение и негодование в связи с захватом органами безопасности в международном аэропорту Могадишо зарегистрированного в ОАЭ частного гражданского самолета с 47 членами резервных сил на борту. Деньги, выделенные для поддержки сомалийской армии и стажеров, захвачены под дулом пистолета», — сообщало тогда официальное информационное агентство аравийского государства.

Примечательно, что в начале января президент Сомали Мохамед Абдуллахи Фармаджо поручил Центральному банку не высвобождать эмиратские средства ввиду их «незаконного проникновения» в страну. Соответствующее заявление опубликовала канцелярия главы государства.