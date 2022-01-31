Рэпер Оксимирон завел аккаунт в TikTok

Москва, 31 января. Музыкант Мирон Федоров, более известный под псевдонимом Оксимирон, создал аккаунт в сервисе TikTok. В первом видео он поблагодарил фанатов за поддержку.

По словам Оксимирона, слушатели проявили неподдельный интерес к его новому альбому «Красота и уродство». Пластинка вышла в декабре прошлого года и сразу стала популярной.

«Я не ожидал такого. Меня не было в соцсетях два года, поэтому те цифры, которые я вижу (признаюсь, что я за ними слежу), меня поражают», — заявил музыкант.

Альбом Оксимирона получил противоречивые оценки — одним он понравился, другие назвали его попыткой артиста создать новый рэп-канон, пишет «Газета.Ru». При этом пластинка «Красота и уродство» нашла своих слушателей и среди российских звезд, некоторые композиции впечатлили поп-исполнителя Диму Билана.