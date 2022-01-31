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Трое полицейских погибли при нападении боевиков на золотоносный рудник в Буркина-Фасо

Весь мир
Трое полицейских погибли при нападении боевиков на золотоносный рудник в Буркина-Фасо
Global Look Press  /  Dracorius White/ZUMAPRESS.com

Уагадугу, 31 января. Группа вооруженных людей атаковала работников и охрану золотоносного месторождения Уарвеого у коммуны Битту в юго-восточной части Буркина-Фасо. Трое правоохранителей погибли, одна машина сожжена и две угнаны, сообщает издание Croissance Afrique.

«Ранним утром сотрудники республиканской Службы безопасности (CRS), выполнявшие миссию по обеспечению безопасности прииска, подверглись нападению. Неизвестные обстреляли их позиции, убив троих и ранив еще несколько человек. Бой длился около получаса, после чего нападавшие скрылись», — рассказали журналистам представители Национального союза полиции (UNAPOL).

Во время осмотра места происшествия и подсчета ущерба правоохранители обратили внимание, что пропал представитель CRS. Власти страны призвали местных следователей активизировать работу по выяснению подробностей атаки.

Трое полицейских погибли при нападении боевиков на золотоносный рудник в Буркина-Фасо
Global Look Press / Dracorius White/ZUMAPRESS.com

«UNAPOL в свою очередь призвал новое правительство обратить внимание на проблемы безопасности, провести оценку боевого потенциала сил национальной обороны для предотвращения подобных случаев в будущем», — отметили в СМИ.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей выпустила развернутый материал, в котором выяснила, на чем зиждется золотой резерв Франции, и почему европейские чиновники пытаются обвинить Россию в собственных преступлениях. Подробности можно узнать по ссылке.

Трое полицейских погибли при нападении боевиков на золотоносный рудник в Буркина-Фасо

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