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Кедми: Россия готова в кратчайшие сроки решить проблему с НАТО в Восточной Европе

Армия
Кедми: Россия готова в кратчайшие сроки решить проблему с НАТО в Восточной Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 31 января. США и другие страны Запада еще могут избежать решительной и жесткой реакции России в ответ на отказ от требований Москвы от дальнейшего расширения НАТО. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Бывший директор израильской спецслужбы «Натив» в эфире телевизионной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» предостерег Североатлантический альянс от отказа предоставить России гарантии по безопасности. Последствия западного решения будут фатальными для самого Альянса. Руководство РФ не зря заявляло о готовности использовать меры военно-технического характера в случае провала дипломатического диалога с США, предупредил Кедми, пишет «Экономика сегодня».

«Если оценивать временную картину, то в течение двух недель пойдут переговоры между министрами иностранных дел (РФ и США — Прим. ред.), пока идет Олимпиада. Потом РФ подождет немного ответа американцев. После этого будут даны рекомендации генералом армии Шойгу президенту России, верховному главнокомандующему. Он выберет вариант, и начнется следующий этап», — объяснил эксперт.

По его словам, Россия готова в кратчайшие сроки решить проблему с НАТО в Восточной Европе и обладает для этого всеми необходимыми силами и средствами. США и другим странам Альянса необходимо срочно пойти на уступки Москве, иначе «их спасет только чудо», резюмировал Кедми.

Ранее политолог рассказал, как президент РФ Владимир Путин двумя телефонными звонками принудил Вашингтон приступить к переговорам по гарантиям безопасности. Об исторической предыстории нынешней конфронтации между НАТО и Россией информировал телеканал «360».

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