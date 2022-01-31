Изучающим русский язык центральноафриканцам показали отечественный боевик «Гранит»

Банги, 31 января. В столице Центральноафриканской Республики с успехом состоялась премьера российского боевика «Гранит», рассказывающего об интернациональной помощи РФ жителям Мозамбика. Организатором показа выступил «Русский дом», сообщает Revue Centrafricaine.

«Решимость и готовность Москвы поддержать население ЦАР распространяется не только на область общественной безопасности, но и на культурную составляющую. Недавно в стране открылся большой центр изучения русского языка, в котором руководство провело демонстрацию нового кино об успешных действиях северного союзника», — пишут аналитики издания.

По словам журналистов, ранее центральноафриканцы остались под большим впечатлением от картины «Турист», рассказывающей о помощи российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера», правительству в Банги. Поэтому «Гранит», являющийся логическим продолжением, также был встречен возгласами одобрения.

«В первую очередь работа нашего центра направлена на предоставление помощи жителям ЦАР в изучении русского языка. Любой желающий может приехать и приступить к образовательному процессу, но мы также заинтересованы в развитии культурных связей между нашими государствами. Этому способствует и демонстрация фильма о людях, которые помогают жителям континента справляться с возникающими трудностями», — заявил в интервью Revue Centrafricaine помощник генерального директора «Русского дома» Дмитрий Петров.

кадр из фильма «Гранит» /

Другими словами, демонстрация «Гранита» стала одним из аспектов сотрудничества России со странами Африки. Поэтому неудивительно, что Министерство образования ЦАР подписало меморандум с отечественным центром.

«Открытие в нашей столице подобного объекта позволяет приобщать наших соотечественников к другой культуре, знакомить их с традициями нашего союзника, развивая тем самым взаимодействие и укрепляя сотрудничество между Москвой и Банги. Мы можем только приветствовать подобные начинания, потому что они двигают нас вперед, позволяют получить дополнительный стимул к выходу на международную арену. Это важно, потому что мы начинаем иначе смотреть на мир», — сообщил профессор Жан-Лоран Сысса-Магале.

По словам сотрудников СМИ, у «Русского дома» собралось несколько тысяч центральноафриканцев, желающих посмотреть «Гранит». Для них кино об отечественных специалистах давно стало стандартом высокого качества.

Ранее известный публицист, лидер движения «Новая Евразия» Павел Зарифуллин назвал знаковым явлением для Черного континента показ нового фильма о российских инструкторах.