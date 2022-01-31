Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 20:51
20:51
Весь мир
Трое полицейских погибли при нападении боевиков на золотоносный рудник в Буркина-Фасо
20:51
Происшествия
Пьяный житель Нижнего Тагила возил детей на прикрепленном к автомобилю снегокате
20:51
Общество
Психиатр Соловьева предложила лицензировать секс-шопы
20:49
Политика
Байден поставил ультиматум Зеленскому: почему Киев до сих пор не реализовал Минские соглашения
20:48
Общество
Netflix опубликовал трейлер новой «Техасской резни бензопилой»
20:48
Происшествия
В Салехарде двоих заключенных осудят за пытки и убийство в тюрьме
20:48
Шоу-бизнес
Гагарина, Крид и Баста займут места наставников в новом сезоне шоу «Голоc. Дети»
20:48
Общество
Зоозащитница из Ярославля продала квартиру и построила приют для животных
20:47
Происшествия
Инкассатор получил срок за хищение 39 млн рублей в Крыму
20:47
Происшествия
Житель Уфы признался, что семь лет назад утопил 16-летнюю возлюбленную в ванной
Все новости

Изучающим русский язык центральноафриканцам показали отечественный боевик «Гранит»

Весь мир
Изучающим русский язык центральноафриканцам показали отечественный боевик «Гранит»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 31 января. В столице Центральноафриканской Республики с успехом состоялась премьера российского боевика «Гранит», рассказывающего об интернациональной помощи РФ жителям Мозамбика. Организатором показа выступил «Русский дом», сообщает Revue Centrafricaine.

«Решимость и готовность Москвы поддержать население ЦАР распространяется не только на область общественной безопасности, но и на культурную составляющую. Недавно в стране открылся большой центр изучения русского языка, в котором руководство провело демонстрацию нового кино об успешных действиях северного союзника», — пишут аналитики издания.

По словам журналистов, ранее центральноафриканцы остались под большим впечатлением от картины «Турист», рассказывающей о помощи российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера», правительству в Банги. Поэтому «Гранит», являющийся логическим продолжением, также был встречен возгласами одобрения.

«В первую очередь работа нашего центра направлена на предоставление помощи жителям ЦАР в изучении русского языка. Любой желающий может приехать и приступить к образовательному процессу, но мы также заинтересованы в развитии культурных связей между нашими государствами.

Этому способствует и демонстрация фильма о людях, которые помогают жителям континента справляться с возникающими трудностями», — заявил в интервью Revue Centrafricaine помощник генерального директора «Русского дома» Дмитрий Петров.

Изучающим русский язык центральноафриканцам показали отечественный боевик «Гранит»
кадр из фильма «Гранит» /

Другими словами, демонстрация «Гранита» стала одним из аспектов сотрудничества России со странами Африки. Поэтому неудивительно, что Министерство образования ЦАР подписало меморандум с отечественным центром.

«Открытие в нашей столице подобного объекта позволяет приобщать наших соотечественников к другой культуре, знакомить их с традициями нашего союзника, развивая тем самым взаимодействие и укрепляя сотрудничество между Москвой и Банги.

Мы можем только приветствовать подобные начинания, потому что они двигают нас вперед, позволяют получить дополнительный стимул к выходу на международную арену. Это важно, потому что мы начинаем иначе смотреть на мир», — сообщил профессор Жан-Лоран Сысса-Магале.

По словам сотрудников СМИ, у «Русского дома» собралось несколько тысяч центральноафриканцев, желающих посмотреть «Гранит». Для них кино об отечественных специалистах давно стало стандартом высокого качества.

Ранее известный публицист, лидер движения «Новая Евразия» Павел Зарифуллин назвал знаковым явлением для Черного континента показ нового фильма о российских инструкторах.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Изучающим русский язык центральноафриканцам показали отечественный боевик «Гранит»
африка русский язык фильм цар гранит русский дом фильм гранит
Комментировать