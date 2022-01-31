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Компания Tesla купила железную дорогу в интересах сотрудников

Экономика
Компания Tesla купила железную дорогу в интересах сотрудников
wikipedia.org  /  Windell Oskay / CC BY 2.0

Берлин, 31 января. Производитель электромобилей Tesla приобрел у немецкой группы DRE отрезок железнодорожного пути, сообщает «Коммерсантъ». Новый актив должен призван упростить жизнь сотрудников предприятия.

Фабрика Tesla в ФРГ, которая в данный момент работает еще не на полную мощность, находится на одной из строящихся железнодорожных станций по пути от города Эркнер к Берлину. Компания заранее позаботилась о том, чтобы сотрудникам было удобно добираться на работу и домой. Tesla намерена взять под свой контроль планирование, строительство и эксплуатацию железной дороги.

Запуск немецкого предприятия состоялся в 2021 году, но серийным производством электромобилей там пока не занимаются. В будущем завод должен будет производить 500 тысяч электрокаров ежегодно.

Стоимость производства одного автомобиля Tesla снизилось до 36 тыс. долларов. В эту сумму входит не только сборка электромобиля, но и расходы на маркетинг, а также прочие траты.

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