Amnesty International призвала ЕС прекратить возвращение мигрантов в «адские» условия Ливии

Лондон, 31 января. Международная организация Amnesty International призвала Европейский союз (ЕС) изменить миграционную политику в отношении Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте объединения.

Правозащитники заявили, что такой подход помогает возвращать беженцев в «адские» условия на территории североафриканского государства.

«Более 82 000 мигрантов перехвачены и доставлены в Ливию за последние пять лет с тех пор, как ЕС начал сотрудничество с триполитанскими властями, чтобы заблокировать доступ африканцев к европейским берегам», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что многие из тех, кто был возвращен в Ливию, включая женщин и детей, помещены в правительственные центры содержания под стражей, где они страдают от жестокого обращения, включая пытки, изнасилования и вымогательство.

«Сотрудничество лидеров ЕС с местными властями удерживает отчаявшихся людей в ловушке невообразимых ужасов в Ливии. Настало время положить конец этому бессердечному подходу», — сказал исследователь миграции в Amnesty International Маттео де Беллис.

amnesty.org / Amnesty International

Евросоюз в последние годы активизировал усилия по пресечению потока беженцев через североафриканское государство. Около 455 миллионов евро выделено Триполи с 2015 года через Целевой фонд ЕС для Африки, значительная часть которого пошла на финансирование миграции и пограничного контроля.

Большая часть денежных средств направлялась через Италию и использовалась для обучения персонала и ремонта кораблей. Береговая охрана Ливии также получила спутниковые телефоны и униформу и в ближайшие два года примет три новых патрульных судна.

Следователи по поручению ООН провели исследование и зафиксировали ряд нарушений. В частности, силовики североафриканского государства уличены в жестоком обращении с мигрантами на море и в столичных центрах содержания.

Это усилило растущую критику миграционной политики Европы. По меньшей мере три запроса поданы в Международный уголовный суд с требованием провести расследование в отношении ливийских и европейских должностных лиц, а также торговцев людьми, правоохранителей и других лиц в связи с преступлениями против человечности.

«Нынешнее Правительство Ливии продолжает способствовать дальнейшим злоупотреблениям и закреплению безнаказанности», — говорится в сообщении.

Правозащитники привели в пример недавнее назначение лидера бандформирования Мухаммеда аль-Хаджи на пост главы Департамента по борьбе с незаконной миграцией. Именно он теперь контролирует центры содержания под стражей.

Маттео де Беллис призвал ЕС и его государства-члены прекратить нынешний подход и вместо этого сосредоточиться на открытии срочно необходимых правовых путей для тысяч людей, оказавшихся в ловушке в Ливии и нуждающихся в международной защите.

Италия передала Триполи оборудование для борьбы с нелегальной миграцией. Посылка на сумму 42 млн евро предназначена для сотрудников местной береговой охраны.