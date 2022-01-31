Иракский парламент определил список кандидатов на пост президента

Багдад, 31 января. Совет представителей Ирака опубликовал окончательный список кандидатов на пост следующего президента республики.

Iraqi Parliament publishes the list of candidates for the Presidencyhttps://t.co/Tst0lNKMuu — SHAFAQ News (@Shafaqnews) January 31, 2022

В общей сложности до выборов, которые состоятся уже 7 февраля, допущены 25 претендентов. Победителя, который сменит на высоком государственном посту нынешнего лидера Бархама Салеха, законодатели определят большинством голосов.

Действующий президент также вошел в число людей, претендующих на эту должность. Выдвижение его кандидатуры на разрешенный второй срок ранее одобрила партия «Патриотический союз Курдистана» (ПСК). Его ключевым конкурентом станет бывший глава минфина Хошияр Зибари, выступающий от «Демократической партии Курдистана» (ДПК).

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Ameer Al Mohmmedaw / dpa / Noufal Ibrahim / Iraqi Parliament / Xinhua

Помимо них на должность рассчитывают и другие политические деятели. Согласно неофициальному соглашению, заключенному после 2003 года, в Ираке власть распределяется между тремя силами: спикером парламента является суннит, премьер-министром — шиит, а президентом — курд.

من برأيكم الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الجمهورية؟ pic.twitter.com/2qzV3lOyMQ — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) January 31, 2022

Поскольку ПСК и ДПК являются самыми сильными партиями, представляющими эту народность, их кандидаты являются наиболее вероятными претендентами. Однако нельзя не учитывать тот факт, что «Патриотический союз Курдистана» имеет в парламенте 18 мест, в то время как «Демократическая партия Курдистана» — 31. Это позволяет Зибари рассчитывать на некоторую фору перед конкурентом. Тем не менее итог голосования все же будет зависеть от общего решения законодателей, представленных 329 депутатами. Вполне может быть, что победа достанется вообще кому-то другому.

Федеральное агентство новостей /

В то же время нельзя не отметить тот факт, что президент в Ираке имеет довольно ограниченное политическое влияние, и его функции можно считать в большей степени репрезентативными. Основная власть находится в руках премьер-министра. С формальной точки зрения его должен назначать именно глава государства, однако на деле такая привилегия многие годы достается шиитской коалиции, имеющей парламентское большинство.

Федеральное агентство новостей / Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

На этом фоне сейчас Багдад переживает не лучшие времена: больше всех мест в результате парламентских выборов получил блок «Ас-Сайрун», возглавляемый Муктадой ас-Садром. Однако ему противостоит Координационная структура, состоящая из нескольких конкурирующих партий, понесших большие потери в количестве депутатов, а потому судебным путем пытавшихся оспорить итоги плебисцита.

Чтобы устранить ненужные противоречия, лидер большинства пытается найти компромисс с другими политическими объединениями государства и даже готов пойти на сделку со своими соперниками ради скорейшей стабилизации обстановки. Ключевым принципом Ас-Садра сейчас является только противостояние внешнему влиянию на страну.