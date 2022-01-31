Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 20:50
20:49
Политика
Байден поставил ультиматум Зеленскому: почему Киев до сих пор не реализовал Минские соглашения
20:48
Общество
Netflix опубликовал трейлер новой «Техасской резни бензопилой»
20:48
Происшествия
В Салехарде двоих заключенных осудят за пытки и убийство в тюрьме
20:48
Шоу-бизнес
Гагарина, Крид и Баста займут места наставников в новом сезоне шоу «Голоc. Дети»
20:48
Общество
Зоозащитница из Ярославля продала квартиру и построила приют для животных
20:47
Происшествия
Инкассатор получил срок за хищение 39 млн рублей в Крыму
20:47
Происшествия
Житель Уфы признался, что семь лет назад утопил 16-летнюю возлюбленную в ванной
20:46
Армия
Новые комплексы «Хризантема-С» начали поступать на вооружение подразделений ЮВО
20:46
Политика
Постпред РФ Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины
20:45
Армия
Власти Латвии заявили о готовности отправить на Украину военных инструкторов
Все новости

Небензя: Запад не подтверждает фактами заявления о «вторжении РФ» на Украину

  /   Обновлено: 31 января 2022 20:10
1
Армия
Небензя: Запад не подтверждает фактами заявления о «вторжении РФ» на Украину
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 января. Запад в попытке убедить мировую общественность в подготовке «российского вторжения» на Украину не приводит совершенно никаких фактов, подтверждающих эти заявления. На это указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

На эту тему он высказался в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Небензя обратил внимание, что судя по сообщениям со стороны западных государств «вторжение РФ» должно начаться в считанные недели или даже дни.

«При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — заявил он.

Москва не раз отмечала, что распространенные в СМИ многочисленные заявления о «российском вторжении» не соответствуют действительности. В Кремле просили Соединенные Штаты перестать нагнетать обстановку вокруг Украины.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обратил внимание, что даже в Киеве не верят в сообщения о «российском вторжении». Он назвал все подобные слухи абсолютной нелепостью, передает телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Небензя: Запад не подтверждает фактами заявления о «вторжении РФ» на Украину
украина россия запад небензя вторжение
1 комментарий