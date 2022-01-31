Небензя: Запад не подтверждает фактами заявления о «вторжении РФ» на Украину

Москва, 31 января. Запад в попытке убедить мировую общественность в подготовке «российского вторжения» на Украину не приводит совершенно никаких фактов, подтверждающих эти заявления. На это указал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

На эту тему он высказался в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Небензя обратил внимание, что судя по сообщениям со стороны западных государств «вторжение РФ» должно начаться в считанные недели или даже дни.

«При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — заявил он.

Москва не раз отмечала, что распространенные в СМИ многочисленные заявления о «российском вторжении» не соответствуют действительности. В Кремле просили Соединенные Штаты перестать нагнетать обстановку вокруг Украины.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обратил внимание, что даже в Киеве не верят в сообщения о «российском вторжении». Он назвал все подобные слухи абсолютной нелепостью, передает телеканал «360».